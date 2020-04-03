УЕФА призывает лиги не завершать чемпионаты досрочно, соревнования планируют восстановить в мае

Руководители УЕФА призвали, чтобы лиги пока не рассматривали вариант досрочного завершения чемпионатов, они надеются, что футбольные чемпионаты возобновятся в ближайшее время. Чемпионат Бельгии уже успел определить досрочного чемпиона.

Об этом сообщило издание Sky Sports. УЕФА заявил, что решение сейчас досрочно завершать внутренние первенства преждевременно и неоправданно.

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Недавно УЕФА провел видеоконференцию с представителями всех 55 национальных ассоциаций. На ней руководители обсуждали будущие планы матчей национальных чемпионов и еврокубков и текущую ситуацию с пандемией коронавируса в мире.

Ранее сообщалось, что УЕФА призвал национальные чемпионаты завершить соревнования до 3 августа, но уже изменил свое мнение.

УЕФА отправил соответствующее письмо 55 ассоциациям, входящим в его состав, в котором отметил, что план завершения сезона будет разработан до середины мая.

Крайне важно, чтобы даже такое разрушительное событие, как пандемия, не препятствовало проведению соревнований по правилам. Также необходимо, чтобы победители турниров определялись только по спортивному принципу и на основе результатов. Завершение сезона должно стать последним вариантом, если не останется других вариантов,

– говорится в письме.

Чемпионат Бельгии уже успел объявить о досрочном завершении чемпионата. Титул чемпиона достанется "Брюгге". В составе которого выступает украинец Эдуард Соболь.

Также журналист издания New York Times Тарик Панжа заявил в своем твиттере, что УЕФА сообщил лигам, что рассматривает вариант о завершении еврокубков в июле-августе. Решение будет принято в середине мая.

UEFA, ECA and Euro Leagues have written to their members tonight to tell them a concrete plan to bring games back in July/ August will be devised by mid-May. "Stopping competitions should really

be the last resort" is the main message. — tariq panja (@tariqpanja) April 2, 2020

Добавим, что УЕФА может отменить Суперкубок Европы в 2020 году, в котором играют победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. Соревнование больше не упоминается на официальном сайте УЕФА.

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