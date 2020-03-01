УЕФА проведет экстренное заседание по вопросу угрозы Евро-2020 в связи с коронавирусом

Исполнительный комитет УЕФА в понедельник, 2 марта, проведет заседание, посвященное вопросам коронавируса и будущего Евро-2020.

Опасения по поводу проведения чемпионата Европы возникли после того, как в Италии был перенесен ряд матчей чемпионата, сообщает AS.

К теме: Угроза отмены Евро-2020 из-за коронавируса: все, что следует знать

В этом году Евро должен пройти в 12 различных странах. Если угроза эпидемии будет сохраняться или приобретет масштаб пандемии, проведение чемпионата Европы будет под угрозой. Переезды болельщиков между странами могут существенно добавить проблем в борьбе с вирусом.

УЕФА следит за ситуацией с коронавирусом, но пока не планирует отмену чемпионата.

Столица Италии Рим должна принять четыре матча Евро-2020. Континентальное первенство пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 странах Европы.

Перенести или отменить?

Главный вопрос – если же эпидемия коронавируса не пойдет на спад, как поступят в УЕФА – перенесут соревнования или вообще отменят. Пока организаторы не говорят об этом, хотя должны отрабатывать запасные варианты. Вряд ли удастся перенести соревнования на более поздний срок – в Европе стартует новый футбольный сезон. Отменить тоже не выход – это повлечет за собой значительные финансовые потери для организаторов.

В каких городах пройдет Евро-2020?

Амстердам (Нидерланды)

Баку (Азербайджан)

Бильбао (Испания)

Бухарест (Румыния)

Будапешт (Венгрия)

Копенгаген (Дания)

Дублин (Ирландия)

Глазго (Шотландия)

Лондон (Англия)

Мюнхен (Германия)

Рим (Италия)

Санкт-Петербург (Россия)