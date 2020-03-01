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УЕФА проведет экстренное заседание по вопросу угрозы Евро-2020 в связи с коронавирусом

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Исполнительный комитет УЕФА в понедельник, 2 марта, проведет заседание, посвященное вопросам коронавируса и будущего Евро-2020.

Опасения по поводу проведения чемпионата Европы возникли после того, как в Италии был перенесен ряд матчей чемпионата, сообщает AS.

К теме: Угроза отмены Евро-2020 из-за коронавируса: все, что следует знать

В этом году Евро должен пройти в 12 различных странах. Если угроза эпидемии будет сохраняться или приобретет масштаб пандемии, проведение чемпионата Европы будет под угрозой. Переезды болельщиков между странами могут существенно добавить проблем в борьбе с вирусом.

УЕФА следит за ситуацией с коронавирусом, но пока не планирует отмену чемпионата.

Столица Италии Рим должна принять четыре матча Евро-2020. Континентальное первенство пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 странах Европы.

Перенести или отменить?

Главный вопрос – если же эпидемия коронавируса не пойдет на спад, как поступят в УЕФА – перенесут соревнования или вообще отменят. Пока организаторы не говорят об этом, хотя должны отрабатывать запасные варианты. Вряд ли удастся перенести соревнования на более поздний срок – в Европе стартует новый футбольный сезон. Отменить тоже не выход – это повлечет за собой значительные финансовые потери для организаторов.

В каких городах пройдет Евро-2020?
Амстердам (Нидерланды)
Баку (Азербайджан)
Бильбао (Испания)
Бухарест (Румыния)
Будапешт (Венгрия)
Копенгаген (Дания)
Дублин (Ирландия)
Глазго (Шотландия)
Лондон (Англия)
Мюнхен (Германия)
Рим (Италия)
Санкт-Петербург (Россия)

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Спорта Спорт Евро-2020 УЕФА Футбол
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