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УЕФА проведет заседание из-за остановки европейских лиг

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УЕФА проведет заседание из-за остановки европейских лиг / uefa

23 апреля состоится заседание Исполкома УЕФА. Встреча состоится в формате видеоконференции, и в ней примет участие президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.

Как сообщили в УЕФА, на встрече будет обсуждаться состояние дел в европейском футболе на фоне вспышки коронавируса.

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Заседание пройдет по итогам информационного совещания с генеральными секретарями всех 55-и национальных ассоциаций УЕФА, которое состоится 21 апреля.

Обе встречи будут посвящены состоянию дел в европейских и национальных соревнованиях.

На одной из предыдущих видеоконференций УЕФА было решено перенести Евро-2020 на 2021 год.

В УЕФА приняли решение перенести матчи плей-офф Евро-2020 и Лигу наций.

Кроме того, организация перенесла даты финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы. Также европейские футбольные лиги призвали не завершать сезоны досрочно.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол УЕФА
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