УЕФА проведет заседание из-за остановки европейских лиг
23 апреля состоится заседание Исполкома УЕФА. Встреча состоится в формате видеоконференции, и в ней примет участие президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.
Как сообщили в УЕФА, на встрече будет обсуждаться состояние дел в европейском футболе на фоне вспышки коронавируса.
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Заседание пройдет по итогам информационного совещания с генеральными секретарями всех 55-и национальных ассоциаций УЕФА, которое состоится 21 апреля.
Обе встречи будут посвящены состоянию дел в европейских и национальных соревнованиях.
На одной из предыдущих видеоконференций УЕФА было решено перенести Евро-2020 на 2021 год.
В УЕФА приняли решение перенести матчи плей-офф Евро-2020 и Лигу наций.
Кроме того, организация перенесла даты финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы. Также европейские футбольные лиги призвали не завершать сезоны досрочно.
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14 апр 2020УЕФА меняет формат Лиги чемпионов и Лиги Европы
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