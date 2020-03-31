УЕФА рассматривает 3 даты обновления футбольных чемпионатов-AS
УЕФА принимает решение о возобновлении чемпионатов после спада пандемии коронавируса.
По информации AS, рассматриваются три возможные даты – май, июнь и сентябрь.
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Май представляется маловероятным вариантом из-за неравномерного распространения коронавируса по Европе, а выбор сентября означает необходимость перестройки следующего сезона, возможно, с сокращением числа команд в каждой лиге, местных кубках, а также с изменением форматов в еврокубках.
Июнь является основным вариантом. Президент УЕФА Александер Чеферин уверен, что в июне можно восстановить чемпионаты, даже если матчи будут проходить без зрителей, и завершить сезон.
В Испании и Италии, где вирус оказался раньше, надеются, что восстановление случится до июня. В случае Франции, Германии и Англии осуществить это будет сложнее.
- УЕФА объявил, что пригласил генеральных секретарей 55 национальных ассоциаций на участие в видеоконференции. Встреча должна состояться в среду, 1 апреля.
- Европейский футбольный союз хочет ознакомить ассоциации по результатам деятельности двух рабочих групп, созданных две недели назад. Также союз хочет обсудить предложенные варианты переноса матчей.
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