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УЕФА рассматривает 3 даты обновления футбольных чемпионатов-AS

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Восстановление футбольных чемпионатов / УЕФА

УЕФА принимает решение о возобновлении чемпионатов после спада пандемии коронавируса.

По информации AS, рассматриваются три возможные даты – май, июнь и сентябрь.

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Май представляется маловероятным вариантом из-за неравномерного распространения коронавируса по Европе, а выбор сентября означает необходимость перестройки следующего сезона, возможно, с сокращением числа команд в каждой лиге, местных кубках, а также с изменением форматов в еврокубках.

Июнь является основным вариантом. Президент УЕФА Александер Чеферин уверен, что в июне можно восстановить чемпионаты, даже если матчи будут проходить без зрителей, и завершить сезон.

В Испании и Италии, где вирус оказался раньше, надеются, что восстановление случится до июня. В случае Франции, Германии и Англии осуществить это будет сложнее.

  • УЕФА объявил, что пригласил генеральных секретарей 55 национальных ассоциаций на участие в видеоконференции. Встреча должна состояться в среду, 1 апреля.
  • Европейский футбольный союз хочет ознакомить ассоциации по результатам деятельности двух рабочих групп, созданных две недели назад. Также союз хочет обсудить предложенные варианты переноса матчей.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Спорта Спорт Футбол УЕФА
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