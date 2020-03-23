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УЕФА рассматривает худший сценарий окончания Лиги чемпионов и Лиги Европы

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Президент Украинской ассоциации футбола (УФА) Андрей Павелко заявил, что существуют различные варианты сценариев в европейском футболе из-за пандемии коронавируса.

УЕФА рассматривает вариант с досрочным завершением розыгрыша Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Однако приоритетной задачей для Союза является полное окончание европейских турниров.

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Сейчас есть рабочая группа, которая отслеживает ситуацию вокруг коронавируса. Рассматривается несколько вариантов, среди которых – полное окончание европейских турниров, Лиги чемпионов и Лиги Европы. Главной задачей УЕФА является полное доигрывания чемпионатов – для этого и было перенесено Евро-2020,
– сказал Павелко.

  • УЕФА приостановил розыгрыш плей-офф ЛЧ и ЛЕ из-за пандемии коронавируса COVID-19. Соответствующее решение было принято во время видеоконференции с членами всех 55 национальных ассоциаций 17 марта.
  • Также УЕФА принял решение о переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год. Матчи континентального первенства пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Коронавирус Covid-19 Футбол Лига чемпионов Лига Европы
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