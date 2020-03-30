УЕФА собирает все ассоциации из-за нового расписания чемпионатов
УЕФА объявил, что пригласил генеральных секретарей 55 национальных ассоциаций на участие в видеоконференции. Встреча должна состояться в среду, 1 апреля.
В УЕФА сообщили, что Европейский футбольный союз хочет ознакомить ассоциации с результатами деятельности двух рабочих групп, созданных две недели назад.
Также союз хочет обсудить предложенные варианты переноса матчей.
Кстати Английскую Премьер-лигу хотят доиграть в изолированных лагерях
"Встреча будет посвящена ситуации во всех соревнованиях УЕФА среди сборных и клубов, обсуждению текущего состояния с ФИФА и тому, как обстоят дела с контрактами футболистов и трансферной системой в европейском футболе", – говорится в сообщении.
Футбол в условиях COVID-19
Предыдущая видеоконференция УЕФА состоялась 17 марта. На ней было решено перенести Евро-2020 на 2021 год.
В УЕФА приняли решение перенести матчи плей-офф Евро-2020 и Лигу наций.
Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что у союза есть три плана восстановления и окончания футбольного сезона в Европе.
Предполагается, что матчи могут начаться в конце мая, в середине июня или в конце июня. Также в УЕФА готовы пожертвовать началом следующего сезона.
Читайте также В Германии футбольные матчи возобновятся только в 2021 году
Насчет еврокубков, то в союзе не хотят, чтобы матчи проходили без зрителей. Поэтому Лига чемпионов и Лиги Европы могут быть отменены.
Из-за пандемии коронавируса УЕФА уже официально отложила финалы Лиги чемпионов (среди мужских и женских команд) и Лиги Европы.
Какие изменения ждут футбол
СМИ сообщают, что ФИФА попросит профессиональных футболистов согласиться с понижением зарплаты на 50% из-за приостановки матчей.
Когда ситуация нормализуется, футболистам обещают, что контракты вернутся к прежнему статусу.
Некоторые клубы уже снизили зарплаты футболистам. На 70% меньше получат игроки "Барселоны". В "Баварии", "Боруссии" Дортмунд и "Боруссии" Менхенгладбах оклад футболистов снизили на 20%.
Также ФИФА обяжет клубы продлить контракты с футболистами и тренерами из-за коронавируса. Речь идет о соглашениях, которые заканчиваются 30 июня 2020 года.
Кроме того, в организации пересмотрят сроки трансферного окна.
Самые интересные новости спорта – подписывайтесь на наш Twitter и Telegram.
Читайте также
-
В "Заре" рассказали, кто заменит Рафаиловасегодня , 13:17
-
Месси и другие футболисты "Барселоны" согласились снизить зарплату на 70%сегодня , 17:02
-
Кличко сразится с Мейвзером за включение в Международный Зал боксерской славысегодня , 14:54
-
Хабиб не может вылететь на бой с Фергюсономсегодня , 12:37
-
Английскую Премьер-лигу хотят доиграть в изолированных лагеряхсегодня , 11:46
-
Умер звездный футболист "Атлетико" Хосе Луис Капон, врачи подозревают, что из-за коронавирусасегодня , 11:58