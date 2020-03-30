24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

УЕФА собирает все ассоциации из-за нового расписания чемпионатов

- Читати новину українською
УЕФА собирает все ассоциации из-за нового расписания чемпионатов / uefa

УЕФА объявил, что пригласил генеральных секретарей 55 национальных ассоциаций на участие в видеоконференции. Встреча должна состояться в среду, 1 апреля.

В УЕФА сообщили, что Европейский футбольный союз хочет ознакомить ассоциации с результатами деятельности двух рабочих групп, созданных две недели назад.

Также союз хочет обсудить предложенные варианты переноса матчей.

Кстати Английскую Премьер-лигу хотят доиграть в изолированных лагерях

"Встреча будет посвящена ситуации во всех соревнованиях УЕФА среди сборных и клубов, обсуждению текущего состояния с ФИФА и тому, как обстоят дела с контрактами футболистов и трансферной системой в европейском футболе", – говорится в сообщении.

Футбол в условиях COVID-19

Предыдущая видеоконференция УЕФА состоялась 17 марта. На ней было решено перенести Евро-2020 на 2021 год.

В УЕФА приняли решение перенести матчи плей-офф Евро-2020 и Лигу наций.

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что у союза есть три плана восстановления и окончания футбольного сезона в Европе.

Предполагается, что матчи могут начаться в конце мая, в середине июня или в конце июня. Также в УЕФА готовы пожертвовать началом следующего сезона.

Читайте также В Германии футбольные матчи возобновятся только в 2021 году

Насчет еврокубков, то в союзе не хотят, чтобы матчи проходили без зрителей. Поэтому Лига чемпионов и Лиги Европы могут быть отменены.

Из-за пандемии коронавируса УЕФА уже официально отложила финалы Лиги чемпионов (среди мужских и женских команд) и Лиги Европы.

Какие изменения ждут футбол

СМИ сообщают, что ФИФА попросит профессиональных футболистов согласиться с понижением зарплаты на 50% из-за приостановки матчей.

Когда ситуация нормализуется, футболистам обещают, что контракты вернутся к прежнему статусу.

Некоторые клубы уже снизили зарплаты футболистам. На 70% меньше получат игроки "Барселоны". В "Баварии", "Боруссии" Дортмунд и "Боруссии" Менхенгладбах оклад футболистов снизили на 20%.

Также ФИФА обяжет клубы продлить контракты с футболистами и тренерами из-за коронавируса. Речь идет о соглашениях, которые заканчиваются 30 июня 2020 года.

Кроме того, в организации пересмотрят сроки трансферного окна.

Самые интересные новости спорта – подписывайтесь на наш Twitter и Telegram.

Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол УЕФА
Комментарии

Читайте также

сегодня , 10:58 Легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась с болельщиками откровенными фото
Інші види спорту 2114
сегодня , 13:37 Легенды на виртуальном ринге: Майк Тайсон дважды отправил Мухаммеда Али в нокдаун – видео
Бокс 947
сегодня , 14:35 Белорусские болельщики начинают бойкотировать футбольные матчи чемпионата страны
Футбол 990
сегодня , 16:41 Известный агент обвинил игрока "Динамо" в непорядочности и прекратил с ним сотрудничество
Футбол 681
сегодня , 16:04 Официально: бой Усик – Чисора перенесен
Бокс 652
сегодня , 16:38 Внеочередное заседание Рады: онлайн-трансляция
Новини України 27715
сегодня , 11:11 Коронавирус в Украине: заразились 480 человек
Лікування 143738
сегодня , 18:25 Лидер "Шахтера" нарушил карантин и вышел на пикник: фото
Футбол 477
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 17:02 Месси и другие футболисты "Барселоны" согласились снизить зарплату на 70%
Михайло Гема
сегодня 16:38 Эффективные тренировки для ног от Элины Свитолиной: видео
Софія Кулай
сегодня 13:37 Легенды на виртуальном ринге: Майк Тайсон дважды отправил Мухаммеда Али в нокдаун – видео
Софія Кулай
сегодня 11:58 Умер звездный футболист "Атлетико" Хосе Луис Капон, врачи подозревают, что из-за коронавируса
Софія Кулай
28 марта 18:30 Невероятная история украинской спортсменки, в честь которой создали уникальную куклу Барби
Марченко Олена

Новости
Больше новостей
Залиште відгук