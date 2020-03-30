УЕФА собирает все ассоциации из-за нового расписания чемпионатов

УЕФА объявил, что пригласил генеральных секретарей 55 национальных ассоциаций на участие в видеоконференции. Встреча должна состояться в среду, 1 апреля.

В УЕФА сообщили, что Европейский футбольный союз хочет ознакомить ассоциации с результатами деятельности двух рабочих групп, созданных две недели назад.

Также союз хочет обсудить предложенные варианты переноса матчей.

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"Встреча будет посвящена ситуации во всех соревнованиях УЕФА среди сборных и клубов, обсуждению текущего состояния с ФИФА и тому, как обстоят дела с контрактами футболистов и трансферной системой в европейском футболе", – говорится в сообщении.

Футбол в условиях COVID-19

Предыдущая видеоконференция УЕФА состоялась 17 марта. На ней было решено перенести Евро-2020 на 2021 год.

В УЕФА приняли решение перенести матчи плей-офф Евро-2020 и Лигу наций.

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что у союза есть три плана восстановления и окончания футбольного сезона в Европе.

Предполагается, что матчи могут начаться в конце мая, в середине июня или в конце июня. Также в УЕФА готовы пожертвовать началом следующего сезона.

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Насчет еврокубков, то в союзе не хотят, чтобы матчи проходили без зрителей. Поэтому Лига чемпионов и Лиги Европы могут быть отменены.

Из-за пандемии коронавируса УЕФА уже официально отложила финалы Лиги чемпионов (среди мужских и женских команд) и Лиги Европы.

Какие изменения ждут футбол

СМИ сообщают, что ФИФА попросит профессиональных футболистов согласиться с понижением зарплаты на 50% из-за приостановки матчей.

Когда ситуация нормализуется, футболистам обещают, что контракты вернутся к прежнему статусу.

Некоторые клубы уже снизили зарплаты футболистам. На 70% меньше получат игроки "Барселоны". В "Баварии", "Боруссии" Дортмунд и "Боруссии" Менхенгладбах оклад футболистов снизили на 20%.

Также ФИФА обяжет клубы продлить контракты с футболистами и тренерами из-за коронавируса. Речь идет о соглашениях, которые заканчиваются 30 июня 2020 года.

Кроме того, в организации пересмотрят сроки трансферного окна.

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