УЕФА строго наказал "Динамо" за поведение болельщиков на матче Лиги Европы

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Динамо – Челси
Динамо – Челси

"Динамо" оштрафовано на 60 тысяч евро за ряд нарушений в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Челси".

Об этом сообщает официально сайт УЕФА.

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Киевляне обязаны будут заплатить серьезную сумму за такие нарушения:

  • использование пиротехники;
  • выбегание фанатов на поле;
  • использование фанатами лазерных указок;
  • бросание предметов;
  • проблемы с экипировкой у "Динамо";
  • блокировка проходов стадиона.

Напомним, что "Динамо" проиграло в домашней встрече 0:5, а общий счет поражения от "Челси" по сумме двух игр – 0:8.

Ранее Спорт 24 писал, что также по итогам матчей 1/16 финала Лиги Европы "Айнтрахт" – "Шахтер" (4:1) и "Динамо" – "Олимпиакос" (1:0) было открыто дисциплинарное производство против украинских команд за поведение болельщиков обеих команд.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Челси Лига Европы Динамо
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