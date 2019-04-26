УЕФА строго наказал "Динамо" за поведение болельщиков на матче Лиги Европы

"Динамо" оштрафовано на 60 тысяч евро за ряд нарушений в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Челси".

Об этом сообщает официально сайт УЕФА.

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Киевляне обязаны будут заплатить серьезную сумму за такие нарушения:

использование пиротехники;

выбегание фанатов на поле;

использование фанатами лазерных указок;

бросание предметов;

проблемы с экипировкой у "Динамо";

блокировка проходов стадиона.

Напомним, что "Динамо" проиграло в домашней встрече 0:5, а общий счет поражения от "Челси" по сумме двух игр – 0:8.

Ранее Спорт 24 писал, что также по итогам матчей 1/16 финала Лиги Европы "Айнтрахт" – "Шахтер" (4:1) и "Динамо" – "Олимпиакос" (1:0) было открыто дисциплинарное производство против украинских команд за поведение болельщиков обеих команд.

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