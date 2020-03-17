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УЕФА требует 300 миллионов евро от клубов из-за переноса Евро-2020

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Чемпионат Европы по футболу 2020 года могут перенести на один год. Однако за такое решение УЕФА требует финансового возмещения.

Во вторник, 17 марта, должно состояться заседание УЕФА со всеми 55 национальными федерациями. Главный вопрос – перенос Евро-2020 из-за пандемии коронавируса. А также что делать с матчами Лиги чемпионов и Лиги Европы этого сезона. Третий вопрос – как доигрывать национальные чемпионаты.

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По данным СМИ, в УЕФА могут согласиться на то, чтобы перенести Евро-2020 на один год. Хотя и возникнут трудности с ФИФА, которая на лето 2021 года запланировала Клубный чемпионат мира.

И это не все проблемы. Издание The Athletic пишет, что в УЕФА выставили требование перед клубами и национальными лигами – компенсацию в размере 300 миллионов евро (275 миллионов фунтов) из-за переноса Евро-2020. Это как бы та сумма, которая необходима для проведения турнира в 2021 году.

 

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Спорта Спорт Футбол УЕФА Евро-2020
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