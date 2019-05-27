УЕФА запретила "Арсеналу" провести акцию поддержки в адрес Мхитаряна в финале Лиги Европы

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Генрих Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы
Генрих Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы / ФК "Арсенал"

Футболисты "Арсенала" не смогут поддержать Генриха Мхитаряна в финальном матче Лиги Европы против "Челси".

Команда Унаи Эмери хотела выйти на разминку перед игрой в футболках с фамилией Мхитаряна на спине. В УЕФА выступили против проведения подобной акции, сообщает Daily Mail.

Ситуация обостряется: "Челси" и "Арсенал" отказались от значительного количества билетов на финал Лиги Европы

В УЕФА заявили, что подобные действия запрещены правилами. Игровые комплекты, а также другие виды футболок (для разминки или для потенциальных победителей матча) необходимо утверждать и оговаривать заблаговременно.

Все дело в том, что Генрих Мхитарян – армянин, а между Азербайджаном и Арменией нет дипломатических отношений из-за затяжного конфликта в Нагорном Карабахе. Поэтому игрок не может получить визу для поездки в Азербайджан, хотя в УЕФА обещали оказать поддержку в этом вопросе.

Мхитарян уже не впервые пропускает матчи своей команды в Азербайджане. В 2015 году, когда он выступал за дортмундскую "Боруссию", он не сыграл матч Лиги Европы против "Габалы". А уже в 2018 году он пропустил матч "Арсенала" против "Карабаха" на выезде.

Финал Лиги Европы между "Арсеналом" и "Челси" состоится в Баку, 29 мая, а старт встречи состоится в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: Спорт Футбол Лига Европы Арсенал Челси
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