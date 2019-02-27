УЕФА жестко наказал футболиста за желтую карточку, такое наказание может ждать капитана "Реала"

10 Читати новину українською
Джоффри Кондогбиа
Джоффри Кондогбиа / Sporting News

Дисциплинарный комитет УЕФА дисквалифицировал полузащитника испанской "Валенсии" Джоффри Кондогбиа за намеренно полученную желтую карточку. Дисквалифицировать за такое могут и защитника "Реала" Серхио Рамоса.

В матче против "Селтика" в 1/16 финала Лиги Европы игрок намеренно затягивал время в конце матча. Тогда его команда выигрывала на выезде 2:0. Поэтому полученная желтая карточка стала третьей в еврокубках для игрока, и он пропускал следующий матч в Лиге Европы – домашнюю игру против того же "Селтика". Зато в матчах 1/8 финала игроку бы уже не грозила дисквалификация после получения предупреждения.

Читайте также: УЕФА планирует наказать донецкий "Шахтер" за расизм

В УЕФА решили, что игрок намеренно нарушал правила, чтобы "обнулиться" с желтыми карточками. Такие действия запрещены правилами УЕФА. Поэтому Дисциплинарный комитет решил на два матча в еврокубках дисквалифицировать французского футболиста. Кондогбиа пропустит матчи "Валенсии" против российского "Краснодара" 7 и 14 марта в 1/8 финала Лиги Европы.

Такая же дисквалификация может угрожать и капитану мадридского "Реала" Серхио Рамосу. Защитник получил предупреждение в конце матча против "Аякса" в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов. И пропустит ответный матч в Мадриде. Решение по этому делу Дисциплинарный комитет УЕФА примет 28 февраля. Если его признают виновным, ему тоже грозит дополнительно 1-2 матча дисквалификации в матчах еврокубков.

Читайте также: Реал – Барселона: где смотреть онлайн матч Кубка Испании

Серхио Рамоса не первый раз обвиняют в умышленном "обнулении" желтых карточек. В 2010 году он вместе с полузащитником "Реала" Хаби Алонсо получил дисквалификацию за подобные поступки. А в прошлом сезоне дисквалификации за умышленное получение желтой карточки получил защитник "Реала" Дани Карвахаль.

blog_ava
Масленица на ВДНХ: какие развлечения ждут посетителей события в Киеве
сегодня
1131
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта УЕФА Реал
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Хэмилтон рассказал, в каких гонках хочет попробовать себя, кроме Формулы-1
сегодня 18:09 Хэмилтон рассказал, в каких гонках хочет попробовать себя, кроме Формулы-1
5
Вы никогда не сможете забрать Украину из души моей: Свитолина похвасталась патриотическим фото
сегодня 13:08 Вы никогда не сможете забрать Украину из души моей: Свитолина похвасталась патриотическим фото
141
Известный тренер предсказывает Усику выдающуюся карьеру в супертяжелом весе
сегодня 09:38 Известный тренер предсказывает Усику выдающуюся карьеру в супертяжелом весе
86
Надо болеть за наших спортсменов, потому что это нам помогает, – каратистка Екатерина Кривая
сегодня 09:02 Надо болеть за наших спортсменов, потому что это нам помогает, – каратистка Екатерина Кривая
Станіслав Безушко 40
Топ-10 видов спорта, на которые в Украине выделят больше всего денег в 2019: неожиданные цифры
26 февраля 20:03 Топ-10 видов спорта, на которые в Украине выделят больше всего денег в 2019: неожиданные цифры
127
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук