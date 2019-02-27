УЕФА жестко наказал футболиста за желтую карточку, такое наказание может ждать капитана "Реала"
Дисциплинарный комитет УЕФА дисквалифицировал полузащитника испанской "Валенсии" Джоффри Кондогбиа за намеренно полученную желтую карточку. Дисквалифицировать за такое могут и защитника "Реала" Серхио Рамоса.
В матче против "Селтика" в 1/16 финала Лиги Европы игрок намеренно затягивал время в конце матча. Тогда его команда выигрывала на выезде 2:0. Поэтому полученная желтая карточка стала третьей в еврокубках для игрока, и он пропускал следующий матч в Лиге Европы – домашнюю игру против того же "Селтика". Зато в матчах 1/8 финала игроку бы уже не грозила дисквалификация после получения предупреждения.
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В УЕФА решили, что игрок намеренно нарушал правила, чтобы "обнулиться" с желтыми карточками. Такие действия запрещены правилами УЕФА. Поэтому Дисциплинарный комитет решил на два матча в еврокубках дисквалифицировать французского футболиста. Кондогбиа пропустит матчи "Валенсии" против российского "Краснодара" 7 и 14 марта в 1/8 финала Лиги Европы.
Такая же дисквалификация может угрожать и капитану мадридского "Реала" Серхио Рамосу. Защитник получил предупреждение в конце матча против "Аякса" в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов. И пропустит ответный матч в Мадриде. Решение по этому делу Дисциплинарный комитет УЕФА примет 28 февраля. Если его признают виновным, ему тоже грозит дополнительно 1-2 матча дисквалификации в матчах еврокубков.
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Серхио Рамоса не первый раз обвиняют в умышленном "обнулении" желтых карточек. В 2010 году он вместе с полузащитником "Реала" Хаби Алонсо получил дисквалификацию за подобные поступки. А в прошлом сезоне дисквалификации за умышленное получение желтой карточки получил защитник "Реала" Дани Карвахаль.