UFC 237: прогноз букмекеров на бой Роуз Намаюнас – Джессика Андраде

В ближайший уикенд в Бразилии состоится серия боев UFC 237, где болельщиков ждет грандиозный поединок Роуз Намаюнас – Джессика Андраде. На кону будет стоять титул чемпионки в минимальном весе, которым сейчас владеет Роуз.

Роуз ранее отобрала титул у Енджейчик, а позже снова встретилась с Йоанной и защитила пояс. Теперь же Роуз предстоит сразиться с Андраде, которая будет биться в родной стране. К тому же Джессика хоть и старше всего на год, но провела в ММА уже 25 поединков и получила 19 побед. Тогда как статистика Роуз скромнее, 8 побед в 11 боях. Поэтому преимущество, пусть и небольшое, на стороне Андраде. Аналитики Parimatch дают ей 57% на победу. Правда, не стоит забывать, что Джессика также сражалась с Енджейчик и проиграла ей.

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Андраде отличается агрессивной манерой ведения боя, у нее отличная ударная техника. Роуз же всегда очень тщательно подходит к подготовке каждого поединка и готова одинаково сильно провести все раунды. Джессика вкладывает всю свою мощь в удары и поэтому устает быстрее. В борьбе у девушек также достаточно навыков. Здесь, опять же, Андраде физически сильнее, но у Намаюнас лучшая техника.

Интересным также обещает быть схватка Джареда Каннона и Андерсона Силвы. Сразу же отметим, что Силве уже 44 года, тогда как его соперник младше на 9 лет. Каннон сильно прибавил после того как спустился в средний вес. У Андерсона же колоссальный опыт, он считается легендой ММА и хоть он уже не в той форме, что раньше, но остается опасным противником.

Что касается его шансов, то сейчас по оценкам Parimatch у него 41%. Бой, скорее всего, пройдет в стойке. И здесь нужно помнить о том, как много пропускает Андерсон. Поэтому не исключено, что все может завершиться нокаутом. Впрочем, не будем списывать Силву со счетов раньше времени.

Выйдет в Октагон и другой легендарный боец. Жозе Альдо, который в свое время уступил титул Конору Макрегору, сразится с Александером Волкановски. Австралиец в случае победы будет претендовать на титульный бой (нынешний чемпион – Макс Холлоуэй), поэтому его мотивация явно зашкаливает. Хотя, аналитики Parimatch пока дают ему только 45% успеха. У Альдо отличная ударная техника, но не вполне понятно, как он выдержит высокий темп Александера.

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