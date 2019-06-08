UFC 238: прогноз букмекеров на "Вечер чемпионов"

В ночь на 9 июня в США пройдет серия боев UFC 238, которая соберет сразу несколько звезд ММА. В том числе зрители увидят еще и чемпионские поединки. Пропускать такие события просто нельзя, и чтобы подогреть ваш интерес, мы расскажем про главные схватки турнира.

Главным боем вечера будет встреча Генри Сехудо и Мерлона Мораеса. Они будут сражаться за вакантный титул чемпиона UFC в самой легкой весовой категории. Ранее поясом владел Ти Джей Диллашоу, но лишился его из-за проваленного допинг-теста. Кстати, в этом году он уступил Сехудо в бою за титул чемпиона в наилегчайшем весе. Теперь же Генри решил подняться в весовой категории, чтобы получить еще один пояс. Его шансы на это – 47% по оценкам Parimatch.

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Мораес серьезный соперник. У него отличный арсенал навыков, он силен и умеет держать удар. Отдельного внимания заслуживает его работа ногами. Генри, возможно, не такой яркий и его не так любит публика. Зато он может похвастаться золотой олимпийской медалью по вольной борьбе. Примерно равные шансы бойцов на победу не случайны. Чемпионского титула достойны оба, их мотивация зашкаливает и поэтому нас ждет очень интересный поединок.

Меньше интриги в бою Валентины Шевченко и Джессики Ай. В этом поединке Джессика настоящий андердог. Аналитики Parimatch дают ей лишь 9% на победу. Правда, это не мешает претендентке на титул бросаться заявлениями, что она размажет Валентину по октагону. Правда, сделать это, учитывая замечательную ударную технику Шевченко, будет непросто. И здесь нужно помнить, что Джессика за первые два года в UFC потерпела пять поражений в семи боях. Правда, потом она стала выступать увереннее, демонстрирует устойчивость и хорошую защиту. Учитывая статус поединка, она, возможно, сможет дать бой чемпионке.

Также мы увидим поединок Тони Фергюсона и Дональда Серроне. Не так давно Тони владел поясом чемпиона в легком весе, но из-за травмы пропустил много времени и титул у него забрали. Сейчас Тони идет на серии из 11 побед и у него 56% от Parimatch на победу в этом бою. Фергюсон волевой боец и все его поединки очень красочны. Их ждут как шоу. Серроне также не разочаровывает зрителей. Именно поэтому все с нетерпением ждали их встречи в октагоне.