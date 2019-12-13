UFC 245: чего ждать от главных боев чемпионов

Серия боев UFC 245, которое состоится в ночь на воскресенье, 15 декабря, обещает быть очень жаркой. И это не только потому, что она состоится в Лас-Вегасе. Организаторы подготовили массу интересных боев, каждый из которых интересен по-своему.

В центре внимания будут, конечно же, титульные поединки. В каждом из них основными претендентами являются действующие чемпионы, но, как известно, в ММА возможно все.

Стоит увидеть: Бойцы ММА отправили друг друга в двойной нокдаун: зрелищное видео

В бою против Колби Ковингтона у Камару Усмана 63% на победу от аналитиков Parimatch. Видимо, это справедливо. Усман выглядит более серьезным бойцом, но ему важно сохранить самообладание, а Колби уже наговорил достаточно, чтобы разозлить соперника. Конечно, Камару тоже нашел что ответить, вот только вряд ли эти слова задели Ковингтона. Ведь этого он и добивался. Скорее всего, Камару будет вести бой агрессивно и станет действовать первым номером, чтобы победить нокаутом и защитить свой титул чемпиона в полусреднем весе. Непредсказуемости столкновения добавляет то, что хоть оба и являются борцами, но также неплохо действуют в стойке. И сложно предсказать, на что они сделают ставку.

А вот в бою за звание чемпиона в полулегком весе ситуация совсем другая. Макс Холлоуэй отличный ударник, тогда как Александр Волкановски отлично работает в партере. На своем пути к чемпионству и при защите титулов Макс уже побеждал борцов, но Волкановски соперник совсем другого уровня. И если у него будет получаться переводить оппонента на канвас, шансы на победу резко возрастут. А сейчас их у него не так много – 37% по оценкам Parimatch.

В женском легчайшем весе нас ждет реванш Аманда Нуньес – Жермейн де Рандамье. Аманда побеждала свою соперницу в далеком 2013 году, но тогда Нуньес еще не была чемпионкой. Более того, ее имя еще не было так на слуху. Сейчас она считается едва ли не сильнейшей представительницей в ММА за всю историю. На ее счету победы над Рондо Роузи, Крис Сайборг, Холли Холм (Жермейн ее тоже побеждала, кстати), Мишей Тейт, Валентиной Шевченко. В Нуньес сильный удар, благодаря которому она 13 раз выигрывала нокаутом. При этом Аманда имеет черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. 35-летняя голландка тоже не подарок, когда она была чемпионкой, только в полулегком весе. Она превосходит Аманду по габаритам, также Жермейн отлично держит удар, где Рандамьє хорошая ударница, а вот в борьбе у нее все гораздо скромнее. Пока что ее шансы на победу тоже невелики – 28% от экспертов Parimatch.