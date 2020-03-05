UFC 248: Адесаньи будет защищать титул, Енджейчик возвращается за титулом

Уже в эти выходные UFC порадует своих болельщиков сразу двумя титульными поединками. В главных боях, которые пройдут в Лас-Вегасе, будет решаться судьба чемпионских поясов в среднем весе у мужчин и у минимальном весе у женщин.

Для непобежденного Исраэля Адесаньи это будет первая защита титула, после того как он выиграл его в прошлом году у Роберта Уиттакера. Соперником Исраэля станет Йоэль Ромеро, который за свою карьеру также провел 18 боев, проиграв при этом четыре. Стоит еще отметить, что Ромеро на 12 лет старше.

Аналитики Parimatch дают Адесаньи 70% на победу. И это не удивительно. Ромеро уступил в двух предыдущих боях и довольно неожиданно получил шанс сразиться за титул. Здесь не обошлось и без участия самого Исраэля, который захотел встретиться с Ромеро.

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Йоэль, которому уже в апреле стукнет 43 года, остается отличным бойцом. Но в поздних раундах он начинает сдавать. Также много сил у него забирает сброса веса. Ромеро может спокойно проводить бой, но затем взорваться и застать соперника врасплох.

У Исраэля отличная ударная техника и никогда не знаешь, какой частью тела он нанесет удар. К счастью для Адесаньи, Ромеро практически не борется, хотя Йоэль – призер Олимпиады по вольной борьбе. Если же он потянет Исраэля в партер, у чемпиона возникнут проблемы.

Попытается вернуть свой чемпионский пояс Иоанна Енджейчик. После того как она дважды проиграла Роуз Намаюнас, Иоанна попыталась счастья в самом легком весе, но и там проиграла Валентине Шевченко и теперь вернулась в более привычную для себя категорию.

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Сейчас ее ждет в октагоне Уэйли Чжан, у которой 63% на победу от экспертов Parimatch. Представительница Китая проиграла лишь раз, и то в первом поединке в профессиональной карьере.

Уэйли очень уверенно победила Джессику Андраде (та ранее отобрала чемпионский пояс у Наманьюс) в титульном поединке. Чжан завершила поединок уже на первой минуте. Впрочем, не стоит забывать, что Енджейчик гораздо опытнее и превосходит Уэйли в размахе рук. Чжан же очень быстро прогрессирует и еще явно не показала все, на что способна.

Обе очень много бьют и довольно точно. Скорость и тайминг лучше у Йоанны, зато Уэйли опаснее в партере. Но у Енджейчик очень хорошая защита от тейкдаунов и ее сложно удержать на канвасе. Бой будет явно захватывающим.