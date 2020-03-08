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UFC 248: результаты и видеообзор всех боев

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7 марта в Лас-Вегасе (США) прошел UFC 284, в рамках которого состоялись 11 боев. Результаты поединков и видеообзор лучших моментов – далее в материале.

UFC 248 – все результаты

Исраэль Адесанья решением судей победил Йоэля Ромеро и завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе.

Чжан Вэйли решением судей победила Йоанну Енджейчик в поединке за титул чемпионки UFC в минимальном весе.

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Бенеил Дариуш во втором раунде нокаутировал Драккара Клозе.

Нил Мэгни решением судей победил Ли Цзинляна.

Алекс Оливейра решением судей одолел Макса Гриффина.

Шон О'Мэлли техническим нокаутом в первом раунде нанес поражение Хосе Альберто Киньонесу.

Марк Мадсен решением судей победил Остина Хаббарда.

Родолфу Виейра удушающим приемом победил Сапарбека Сафарова.

Джеральд Миршерт удушающим приемом победил Дерона Винна.

Гига Чикадзе решением судей победил Джамалла Эммерса.

Данаа Батгерел нокаутировал в первом раунде Гвидо Каннетти.

UFC 248 видеообзор

Что такое UFC?Международная спортивная организация, которая устраивает и проводит бои смешанного стиля, а также проводит соревнования за мировое первенство в смешанных боевых искусствах.

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Автор: Михаил Гема
Теги: MMA Смешанные единоборства Новости Спорта Спорт
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