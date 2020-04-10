UFC 249 официально отменили, бой Фергюсона – не состоится

Бойцовский турнир UFC 249, который должен был пройти 18 апреля, во второй раз отменен. Причина отмены турнира – пандемия коронавируса.

Главным событием UFC 249 должен был стать бой Тони Фергюсона и Хабиба Нурмагомедова. Однако UFC объявил, что встреча перенесена.

Несмотря на это президент UFC Дейна Уайт пытался спасти шоу. Вместо Хабиба против Фергюсона должен был выйти Джастин Гейджи.

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Хотя промоушен нашел место для проведения турнира, шоу все-таки сорвалось. Об этом рассказал президент организации Дейна Уайт.

"Мы были готовы продвигать этот турнир, но получили звонок от самого высокого уровня. Нам сказали остановиться", – цитирует Уайта ESPN.

Кроме UFC 249, на котором должны были подраться Тони Фергюсон и Джастин Гейджи, отменены все остальные запланированные турниры организации.

В UFC уже подтвердили информацию об отмене турниров в своем твиттере.

В США по состоянию на 10 апреля подтверждено 466 299 случаев заражения COVID-19. 16 686 человек – умерло, еще 26 104 – выздоровели.

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