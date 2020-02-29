UFC дальше поражает нокаутами: китайский боец одержал победу над "Рок-звездой" – яркое видео
В Окленде (Новая Зеландия) состоялся турнир UFC Fight Night 168. Китайский боец после великолепной серии ударов отправил в нокаут своего соперника.
В поединке китайский боец Кенан Сонг (15-5) померялся силами с Келланом Поттером (18-8) из Австралии по прозвищу "Рок-звезда".
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Бой в легком весе закончился досрочной победой Сонга уже в первом раунде: сначала он уложил Поттера мощным ударом с правой руки в челюсть, после чего добил в партере. В итоге рефери остановил поединок на отметке 2:20.
Нокаут от Сонга смотрите видео:
Для Кинана Сонга эта победа стала 16-й в карьере и четвертой в UFC, а Поттер получил девятое поражение в ММА (второе в UFC).
- Сонг начал свою карьеру в ММА в 2014 году и собрал 12-4 рекорда до подписания с UFC.
- Дебют UFC Song Kenan состоялся на UFC Fight Bisping vs Gastelum 25 ноября 2017 года в Шанхае, Китай. Он столкнулся с Бобби Нэшем и очень быстро победил. Закончил бой только за 15 секунд. Эта победа принесла ему бонус "Выполнение ночи".
- В 2018 году провел бой с Алексом Морони на UFC Fight Nigth Blaydes vs Ngannou. Выиграл свой первый бонус "Борьба ночи".
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