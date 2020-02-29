UFC дальше поражает нокаутами: китайский боец одержал победу над "Рок-звездой" – яркое видео

В Окленде (Новая Зеландия) состоялся турнир UFC Fight Night 168. Китайский боец после великолепной серии ударов отправил в нокаут своего соперника.

В поединке китайский боец Кенан Сонг (15-5) померялся силами с Келланом Поттером (18-8) из Австралии по прозвищу "Рок-звезда".

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Бой в легком весе закончился досрочной победой Сонга уже в первом раунде: сначала он уложил Поттера мощным ударом с правой руки в челюсть, после чего добил в партере. В итоге рефери остановил поединок на отметке 2:20.

Нокаут от Сонга смотрите видео:

La plupart des victoires de Kenan Song se terminent avant le son de cloche final... Il ne serait donc pas étonnant qu'il nous réserve un duel aussi expéditif à l'#UFCAuckland! pic.twitter.com/cinfTj6IrK — UFC Québec (@UFCQuebec) February 19, 2020

Для Кинана Сонга эта победа стала 16-й в карьере и четвертой в UFC, а Поттер получил девятое поражение в ММА (второе в UFC).