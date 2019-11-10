UFC Москва: Волков победил Харди, Забит справился с Каттаром и результаты других боев (видео)

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ММА UFC Fight Night 163 результаты и видео
ММА UFC Fight Night 163 результаты и видео

В субботу, 9 ноября, в Москве состоялся турнир ММА UFC Fight Night 163. В главном поединке бывший чемпион "Беркута" россиянин Забит Магомедшарипов по очкам победил американца Келвина Каттара.

Из 13 поединков турнира в 12-х участвовали россияне. В них россияне одержали пять побед, включая успешные выступления Забита Магомедшарипова и Александра Волкова.

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Главные бои вечера:

  • Александр Волков (31-7) победил Грега Харди (5-2) единогласным решением судей, тяжелый вес;
  • Зелим Имадаев (8-2) проиграл нокаутом в конце второго раунда Денни Робертсу (17-5) (17-5), полусредний вес;
  • Хадис Ибрагимов (8-2) проиграл единогласным решением судей Эду Херману (25-14), полутяжелый вес;
  • Рамазан Эмеев (18-4) раздельным решением судей проиграл Энтони Рокко Мартину (17-5), полусредний вес;
  • Шамиль Гамзатов (14-0) раздельным решением судей победил Клидсона Абреу (15-4), полутяжелый вес.

Предварительный кард:

  • Магомед Анкалаев (12-1) нокаутировал Далча Лунгиамбула в третьем раунде (10-1), полутяжелый вес;
  • Рустам Хабилов (24-4) единогласным решением судей победил Сергея Хандожко (26-6-1), полусредний вес;
  • Роман Копылов (8-1) проиграл удушающим в третьем раунде Карлу Роберсону (9-2), средний вес;
  • Абубакар Нурмагомедов (15-3-1) проиграл рычагом локтя Давиду Пути (17-5), полусредний вес;
  • Александр Яковлев (25-10-1) проиграл Рузвельту Робертсу (9-1) единогласным решением судей, легкий вес;
  • Григорий Попов (13-4) проиграл раздельным решением судей (28-29, 29-28, 28-29) Дейву Гранту (11-4), легкий вес.

Видеообзор всех боев ММА UFC Fight Night 163

 

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта Смешанные единоборства Новости России
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