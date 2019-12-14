UFC официально подтвердила бои Хабиб – Фергюсон и Макгрегор – Серроне

Официально анонсированы поединки между бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором МакГрегором и Дональдом Серроне, а также бой между чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

Бой Хабиб – Фергюнсон состоится 18 апреля в рамках турнира UFC 249 в Бруклине (Нью-Йорк, США).

Читайте также: Конор МакГрегор возвращается в UFC: названа дата следующего боя и соперник

Интересно, что они уже в пятый раз за последние четыре года пытаются организовать такой поединок. Ранее он срывался по различным причинам.

В свою очередь, бой Макгрегор – Серроне пройдет в полусреднем весе и возглавит турнир UFC 246, который состоится 18 января в Лас-Вегасе на арене T-Mobile Arena.

Макгрегор не появлялся в октагоне с октября 2018 года, с тех пор когда в титульном противостоянии досрочно проиграл Хабибу Нурмагомедову. Серроне проиграл два предыдущих поединка.