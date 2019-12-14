UFC официально подтвердила бои Хабиб – Фергюсон и Макгрегор – Серроне

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Дата Хабиб – Фергюсон и Макгрегор – Серроне / Фото из открытых источников

Официально анонсированы поединки между бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором МакГрегором и Дональдом Серроне, а также бой между чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

Бой Хабиб – Фергюнсон состоится 18 апреля в рамках турнира UFC 249 в Бруклине (Нью-Йорк, США).

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Интересно, что они уже в пятый раз за последние четыре года пытаются организовать такой поединок. Ранее он срывался по различным причинам.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

What time is it? #UFC249

Публикация от ufc (@ufc)

В свою очередь, бой Макгрегор Серроне пройдет в полусреднем весе и возглавит турнир UFC 246, который состоится 18 января в Лас-Вегасе на арене T-Mobile Arena.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFICIAL. #UFC246

Публикация от ufc (@ufc)

Макгрегор не появлялся в октагоне с октября 2018 года, с тех пор когда в титульном противостоянии досрочно проиграл Хабибу Нурмагомедову. Серроне проиграл два предыдущих поединка.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Конор МакГрегор
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