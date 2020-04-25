UFC официально возвращается: известная новая дата боя Фергюсон – Гейджи

UFC объявил об организации турнира 9 мая на VyStar Veterans Memorial Arena в Джексонвилле в американском штате Флорида.

Главным событием UFC 249 станет бой за временный титул в легком весе между Тони Фергюсоном и Джастином Гейджи.

Смотрите также Соблазнительная звезда UFC снова обнажилась: фото

9 мая в рамках UFC 249 пройдут поединки:

Тони Фергюсон – Джастин Гейджи

Генри Сехудо – Доминик Круз

Франсис Нганну – Жаирзиньо Розенструйк

Дональд Серроне – Энтони Петтис

Джереми Стивенс – Келвин Каттар

Глава UFC Дэйна Уайт подтвердил, что турнир 9 мая будет транслироваться на телеканале ESPN по системе pay-per-view.

Ранее турнир UFC 249 отменили именно из-за COVID-19. Он был запланирован на 18 апреля, а главным поединком вечера должна была стать встреча между Тони Фергюсоном и Джастином Гейджи, который заменил россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram