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UFC официально возвращается: известная новая дата боя Фергюсон – Гейджи

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Тони Фергюсон – Джастин Гейджи новая дата боя
Тони Фергюсон – Джастин Гейджи новая дата боя / UFC

UFC объявил об организации турнира 9 мая на VyStar Veterans Memorial Arena в Джексонвилле в американском штате Флорида.

Главным событием UFC 249 станет бой за временный титул в легком весе между Тони Фергюсоном и Джастином Гейджи.

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IT'S ON. #UFC249

Публикация от ufc (@ufc)

9 мая в рамках UFC 249 пройдут поединки:

  • Тони Фергюсон – Джастин Гейджи
  • Генри Сехудо – Доминик Круз
  • Франсис Нганну – Жаирзиньо Розенструйк
  • Дональд Серроне – Энтони Петтис
  • Джереми Стивенс – Келвин Каттар

Глава UFC Дэйна Уайт подтвердил, что турнир 9 мая будет транслироваться на телеканале ESPN по системе pay-per-view.

Ранее турнир UFC 249 отменили именно из-за COVID-19. Он был запланирован на 18 апреля, а главным поединком вечера должна была стать встреча между Тони Фергюсоном и Джастином Гейджи, который заменил россиянина Хабиба Нурмагомедова.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Смешанные единоборства
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