UFC официально возвращается: известная новая дата боя Фергюсон – Гейджи
UFC объявил об организации турнира 9 мая на VyStar Veterans Memorial Arena в Джексонвилле в американском штате Флорида.
Главным событием UFC 249 станет бой за временный титул в легком весе между Тони Фергюсоном и Джастином Гейджи.
Смотрите также Соблазнительная звезда UFC снова обнажилась: фото
9 мая в рамках UFC 249 пройдут поединки:
- Тони Фергюсон – Джастин Гейджи
- Генри Сехудо – Доминик Круз
- Франсис Нганну – Жаирзиньо Розенструйк
- Дональд Серроне – Энтони Петтис
- Джереми Стивенс – Келвин Каттар
Глава UFC Дэйна Уайт подтвердил, что турнир 9 мая будет транслироваться на телеканале ESPN по системе pay-per-view.
Ранее турнир UFC 249 отменили именно из-за COVID-19. Он был запланирован на 18 апреля, а главным поединком вечера должна была стать встреча между Тони Фергюсоном и Джастином Гейджи, который заменил россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram