УХЛ: "Днепр" вырвал победу на выезде у "Белого Барса"

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"Днепр" вырвал победу на выезде у "Белого Барса"
"Днепр" вырвал победу на выезде у "Белого Барса" / uhl.ua

19 октября в Белой Церкви "Белый Барс" принимал херсонский "Днепр". В четвертом сезоне УХЛ Пари-Матч команды встречались дважды, где "щуки" обыгрывали белоцерковчан с отрывом в одну шайбу. Третий поединок не стал исключением и превратился в настоящий хоккейный триллер.

Белый Барс – Днепр 3:5 (0:0, 3:3, 0:2)

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В первом периоде обе команды активно играли впереди, но острее и опаснее выглядели хозяева площадки. И если бы не надежная игра вратаря херсонцев Олега Петрова, то как минимум пару шайб могло побывать в его воротах.

То, что не удалось "белым кошкам" в начале матча, у них получилось в первой пятиминутке второго периода. Сначала Сергей Бабинец, а затем и Владислав Кунцевич вывели белоцерковчан вперед – 2: 0.

Естественно, такой сценарий игры не устраивал подопечных Дмитрия Пидгурского, а точнее одного из лидеров команды Александра Каракульку. В последние минуты второго периода нападающий херсонцев оформил хет-трик. В третьей двадцатиминутке он забросил две шайбы и таким образом оформил пента-трик.

В свою очередь, у "Белого Барса" третья шайба на счету Юрия Качана. Итог матча – 3: 5 и "Днепр" сохраняет второе место в "регулярке", а "Белый Барс" остается четвертым.

Белый Барс – Днепр видеообзор матча

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт ХК Белий Барс ХК Днепр Хоккей
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