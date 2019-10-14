УХЛ: "Донбасс" разгромил "волков", "Белый Барс" победил "Динамо": видео

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УХЛ
УХЛ / uhl.ua

В воскресенье, 13 октября, состоялись очередные матчи Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч. "Донбасс" на выезде разгромил "Ледяных Волков", а "Белый Барс" – харьковское "Динамо"

Ледяные Волки – Донбасс 0:7 (0:0, 0:4, 0:3)

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Интрига и равная борьба в матче продержалась ровно первую двадцатиминутку. У "волков", как минимум, было 5 возможностей открыть счет в матче.

Переломный момент произошел во втором периоде, когда за 5 стартовых минут второй двадцатиминутки дубль Виталия Ляльки и одна шайба от Вадима Мазура, полностью спутали все планы тренерского штаба киевлян. Еще одну шайбу в свой актив записал игрок дончан Денис Мостовой.

После такого холодного душа в самом начале, у "волков" полностью исчезли моменты.

Третий период прошел в том же ключе, что и второй. Шайба от Евгения Никифорова и дубль от Александра Васильева в результате дали окончательный счет поединка – 0:7 в пользу "Донбасса".

Ледяные Волки – Донбасс: видеообзор матча

Динамо Харьков – Белый Барс 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

В Харькове состоялась встреча "Динамо" и "Белого Барса". Команды выдержали голевую паузу в первом периоде, а заброшенные шайбы начались ближе к экватору матча.

Впрочем, забивали только гости. Дубль оформил Шаманский и по шайбе забросили Лесников и Панченко. Что интересно, команды набрали на двоих 44 минуты штрафа, но реализовать большинство никто не смог.

"Динамо" не может победить со старта сезона, а "Белый Барс" продолжает погоню за лидерами турнирной таблицы.

Динамо Харьков – Белый Барс: видеообзор матча

 

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Теги: Новости Спорта Спорт МХК "Динамо" ХК Донбасс ХК Ледяные Волки ХК Белий Барс Хоккей
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