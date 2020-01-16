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Уилл Смит и Мартин Лоуренс снялись в забавном ролике "Баварии" – видео

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Уилл Смит, Кингсли Коман, Мартин Лоуренс / Sony Pictures

Голливудские актеры Уилл Смит и Мартин Лоуренс снялись в ролике для футбольного клуба "Бавария". Американские актеры вместе с игроками мюнхенского клуба Кингсли Команом и Давидом Алабой проверили свои вокальные данные.

Задачей Уилла Смита и Мартина Лоуренса было исполнить гимн "Баварии" "Stern des Südens" на немецком языке.

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Если американским актерам исполнение гимна на немецком далось трудно, то Коман и Алаба чувствовали себя как рыба в воде.

Француз и австриец провели Смиту и Лоуренсу мастер-класс по выполнению "Stern des Südens".

Ролик вышел на телевидении "Баварии", после чего появился в социальных сетях "Баварии".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@willsmith & @martinlawrence @da_27 & @king_coman! #FCBayern #MiaSanMia #BadBoysForLife

Допис, поширений FC Bayern München (@fcbayern)

  • После первой половины сезона "Бавария" неожиданно занимает только третью строчку в турнирной таблице чемпионата Германии. Мюнхенцы проигрывают "Лейпцигу", который лидирует, 4 очка.
  • Кроме того, в течение сезона "Бавария" сменила главного тренера. На тренерском мостике Нико Ковача заменил Ханси Флик, который будет тренировать клуб до конца сезона.
  • Следующий матч "Бавария" проведет в воскресенье, 19-го января, против берлинской "Герты".
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Бавария Футбол
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