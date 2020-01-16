Уилл Смит и Мартин Лоуренс снялись в забавном ролике "Баварии" – видео

Голливудские актеры Уилл Смит и Мартин Лоуренс снялись в ролике для футбольного клуба "Бавария". Американские актеры вместе с игроками мюнхенского клуба Кингсли Команом и Давидом Алабой проверили свои вокальные данные.

Задачей Уилла Смита и Мартина Лоуренса было исполнить гимн "Баварии" "Stern des Südens" на немецком языке.

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Если американским актерам исполнение гимна на немецком далось трудно, то Коман и Алаба чувствовали себя как рыба в воде.

Француз и австриец провели Смиту и Лоуренсу мастер-класс по выполнению "Stern des Südens".

Ролик вышел на телевидении "Баварии", после чего появился в социальных сетях "Баварии".