Уизерспун: не говорю, что я Майк Тайсон, но у меня есть удар

Соперник Александра Усика Чазз Уизерспун заявил, что намерен стать первым боксером, который победит украинца. Уизерспун на пресс конференции сказал, что победа над Усиком изменит его жизнь.

Боксер рассказал, что ему позвонили относительно боя с Усиком, когда он был в тренажерном зале.

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Победа в поединке с ним изменит мою жизнь. Мне нечего терять. А тот, кому нечего терять, очень опасен. Никто не дает мне шансов на победу. Но я верю в себя, один удар может изменить все. На меня нет давления, я буду делать то, что я делаю. Я могу хорошо пробивать. Я не говорю, что я Майк Тайсон, но у меня есть удар.



Есть разница между крузервейтом (крейсерский вес – Спорт24) и супертяжелым весом. Когда я проводил первые бои в супертяжах после любительской карьеры в дивизионе ниже, я чувствовал на перчатках ту силу, которая стояла за ударами. После них я думал: "Черт, это тяжело". Я вешу больше чем он, так что для Усика это будет в новинку,

– резюмировал Уизерспун.

Видео пресс-конференции Усика и Уизерспуна

Усик дебютирует в супертяжелом весе боем против американца Чазза Уизерспуна в ночь с 12 на 13 октября в Чикаго. Американец заменит Тайрона Спонга, которого за четыре дня до боя обвинили в употреблении допинга.

Фаворитом поединка Усик – Уизерспун букмекеры называют украинского спортсмена.



Усик – Уизерспун: сравнительная инфографика / 24 канал