Уйдет ли Тайсон из "Шахтера" после расистского скандала: букмекеры принимают ставки

Скандал вокруг матча "Шахтер" – "Динамо" продолжает набирать обороты. А закончиться он может тем, что один из лидеров "горняков" покинет команду.

Напомним, во втором тайме игрок "Шахтера" Тайсон услышал якобы расистские выкрики в свой адрес с фанатского сектора киевлян. После этого он выбил мяч на трибуны и показал болельщикам неприличный жест. За это игрок получил красную карточку и покидал поле со слезами на глазах.

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В основном сейчас идет обсуждение возможных последствий. Например, будет ли наказание для "Динамо" за поведение его болельщиков. Фанаты, кстати, уже заявили, что пародировали звук не обезьян. Это была акция в поддержку северных пятнистых сов.

Что касается самого Тайсона, то, не исключено, что его удаление могут и отменить. Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) прислала в Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) письмо, в котором выразили "глубокую обеспокоенность" инцидентом вокруг Тайсона. В письме организация попросила отменить красную карточку, полученную Тайсоном, чтобы он не отбывал дисквалификацию, объясняя это тем, что любое его наказание передаст "неправильное послание от футбольного сообщества, страны Украины и ее народа относительно расизма".

Сам бразилец заявил, что задумался о возвращении в Бразилию, но отметил, что сделать это будет сложно, ведь у него действующий контракт с "Шахтером", который не отпустил его в "Милан" за 30 миллионов евро.

При этом ситуация выгодна для Тайсона, который давно хочет сменить клуб. И теперь расистский скандал может стать для него дополнительным аргументом на переговорах с руководством "Шахтера". Ситуация также не прошла мимо аналитиков Favorit, эксперты предлагают болельщикам сделать свой прогноз на то, будет ли он выступать за "горняков" в следующем году. И коэффициент на такой результат весьма соблазнительный – 50,0.

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То, что бразилец искренне хочет сменить клуб уже давно не секрет. И сейчас у его агентов появился повод активнее подыскивать для футболиста новую команду. Остается только найти того, кто сможет предложить сумму, которая устроит "Шахтер".