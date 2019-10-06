Уэйн Руни о бое Деревянченко – Головкин: отдавал преимущества не тому, кто выиграл

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Вейн Руни
Вейн Руни / GETTY IMAGES

Легендарный английский футболист Уэйн Руни посетил в Нью-Йорке бой Сергей Деревянченко – Геннадий Головкин. Футболист "Ди Си Юнайтед" поделился впечатлениями от поединка.

По словам Уэйна, бой был отличным и ровным. "Победа могла достаться любому из соперников. Я получил удовольствие от просмотра", – сказал Уэйн.

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Также Руни рассказал, что перед тем, как объявили результат, он отдавал победу украинцу.

(Отдавал победу, – Спорт24) не тому, кто выиграл. Но, конечно, Головкин стареет, но все равно невероятно, как он держался в этом бою,
– заявил Уэйн.

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии предполагает, что решающую роль в поединке сыграл нокдаун в первом раунде.

Видео комментария Руни о бое

Как известно, победу спорным решением судей одержал Головкин: 114:113 и дважды 115:112. В первом раунде Деревянченко побывал в неочевидном нокдауне. Украинец показывал рефери, что Геннадий пробил по затылку, но тот был невозмутим.

Оба боксера и промоутер Головкина заявили, что в 2020 году может состояться матч-реванш.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Сергей Деревянченко Деревянченко – Головкин Спорт Бокс
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