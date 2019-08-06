Уэйн Руни официально перейдет в "Дерби Каунти" как играющий тренер

Английский форвард Уэйн Руни продолжит карьеру в "Дерби Каунти". Игрок и клуб официально договорились о переходе. А в новом клубе Руни будет исполнять роль играющего тренера.

Однако Руни перейдет в "Дерби Каунти" лишь в январе 2020 года. Пока же игрок продолжит выступать за американский "ДиСи Юнайтед".

Читайте также: Топ-трансферы лета 2019: онлайн

Контракт с 33-летним игроком был подписан на 1,5 сезона – до лета 2021 года. При этом есть возможность его продления еще на год. В новом клубе Руни будет выступать под номером "32".

"Кроме игрового подписания контракта, Руни присоединится к клубу как тренер и продолжит развивать свои тренерские полномочия, готовясь к потенциальной управленческой карьере", – говорится в заявлении клуба.

Стоит отметить, что "Дерби Каунти" выступает в Чемпионшине – втором по силе чемпионате Англии. Команда в прошлом сезоне заняла шестое место в чемпионате и получила право сыграть в плей-офф за выход в АПЛ. Однако в финальном матче уступила "Астон Вилле". Тогда тренером команды был Фрэнк Лэмпард. И после этого он возглавил "Челси".

Стоит добавить, что Руни сыграл 120 матчей за сборную Англии, в которых забил 53 гола. Также в его активе 700 матчей на профессиональном уровне, где он отличился 300 раз. При этом ему принадлежит рекорд "Манчестер Юнайтед" за количество голов за клуб – 253.