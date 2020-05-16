Украина хочет перехватить соревнования, которые ранее проводила Россия

Президент Украинской Федерации биатлона Владимир Брынзак отметил, что после того, как будут завершены строительные работы в Буковеле, трасса сможет претендовать на проведение этапов Кубка мира, которые ранее проводились в России. Также способствуют и погодные условия, благодаря которым снег в текущем году лежал в горной местности до апреля.

Об этом Владимир Брынзак рассказал в интервью "Главкому".

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В нынешних условиях, когда работы закончатся, есть шансы перехватить те соревнования, которые ранее проводила Россия – этапы Кубка мира в Тюмени и Ханты-Мансийске. Из-за отстранения они проводить старты не могут.



Шансы у нас высокие. У нас выгоднее географическое положение. В Европе есть проблема со снегом, а в Буковеле он в этом году лежал до апреля. Это дает надежды, что получим несколько хороших соревнований на стабильной основе, ежегодно,

– заявил функционер.

Что известно о строительстве биатлонной базы в Буковеле?

Строительство биатлонного комплекса в Буковеле началось летом прошлого года. Тогда же была выделена и первая часть средств на строительные работы – 50 миллионов гривен.

В конце марта капитан мужской сборной Украины Дмитрий Пидручный, говоря о новой трассе в Буковеле, назвал ее "сырой", утверждая о необходимости ее доработать.

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