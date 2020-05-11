Украина потеряет представителя в Лиге чемпионов

Из-за пандемии COVID-19 УЕФА может изменить или отменить квалификацию в основные турниры Лиги чемпионов и Лиги Европы. Украина, от которой один представитель проходит квалификацию в Лиге чемпионов, может потерять шанс сыграть в турнире.

Количество отборочных раундов может быть сокращено, а наихудший сценарий предусматривает полную отмену квалификационных турниров, информирует The Times.

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УЕФА уже перенес старт еврокубкового сезона на октябрь. Пока ято остается неопределенность относительно того, могут ли отборочные матчи пройти вовремя.

Шесть из 32 мест в основном турнире Лиги чемпионов получают команды, которые прошли квалификацию.

Еще 24 клуба автоматически проходят в групповой этап на основе выступлений в национальных лигах, также попадают в группу победители предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Участие в групповом этапе от Украины принимает победитель УПЛ, серебряный призер стартует в третьем раунде квалификации.

УЕФА рассматривает проведения квалификационных раундов, состоящих из одного матча вместо привычных двух.

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Другая идея – проведение только одного отборочного раунда плей-офф Лиги чемпионов с участием 12 чемпионов лиг (так называемый "путь чемпионов") с наиболее высоким рейтингом, не попадают в групповой этап напрямую.

Клубы, которые при этой схеме не смогут побороться за место в основном турнире, могут получить финансовую компенсацию.

В Лиге Европы, где только 17 из 48 клубов выходят в групповой этап напрямую на основе выступлений во внутренних соревнованиях, ситуация сложнее.

Ожидается, что решение будет принято на видеоконференции исполнительного комитета УЕФА 27 мая.

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