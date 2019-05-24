Украина - США: онлайн-трансляция матча чемпионата мира по футболу U-20

18 Читати новину українською
Украина - США: онлайн-трансляция матча чемпионата мира по футболу U-20
Украина - США: онлайн-трансляция матча чемпионата мира по футболу U-20 / ffu.ua

Сборная Украины по футболу U-20 стартует на чемпионате мира 2019, который проходит в Польше. Первый матч украинские футболисты проведут против сверстников из США.

В Украине трансляцию матчей чемпионате мира U-20 осуществляет телеканал UA: Первый. Именно он покажет матч между сборной Украины и США.

Читайте также: Ключевой игрок сборной Украины из-за досадной травмы пропустит чемпионат мира U-20

Начало матча Украина – США, в 21.30. Посмотреть поединок можно на сайте телеканала, или здесь.

 

 

На матчах чемпионата мира U-20 будут работать известные украинские телекомментаторы Дмитрий Джулай и Денис Босянок.

Украинская сборная в группе также сыграет против Катара (27 мая) и Нигерии (30 мая). В плей-офф выйдут первые две команды каждой из групп и лучшие 4 сборные, занявшие третье место.

blog_ava
Петиция за отставку Зеленского на сайте президента уже собрала почти 46 тысяч голосов
сегодня
11179
Теги: Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Прикарпатье" уступило португальской "Браге" в результативном матче: видео
сегодня 11:29 "Прикарпатье" уступило португальской "Браге" в результативном матче: видео
67
Дарья Белодед получила престижную награду от Cosmopolitan
сегодня 11:06 Дарья Белодед получила престижную награду от Cosmopolitan
58
Звездные украинские теннисистки узнали первых соперниц на Roland Garros-2019
23 мая 21:56 Звездные украинские теннисистки узнали первых соперниц на Roland Garros-2019
51
Россия дожала США на ЧМ-2019 по хоккею, Канада феерично вырвала победу у Швейцарии: видео
23 мая 20:02 Россия дожала США на ЧМ-2019 по хоккею, Канада феерично вырвала победу у Швейцарии: видео
705
"Атлетико" официально покидает очередная легенда клуба
23 мая 16:48 "Атлетико" официально покидает очередная легенда клуба
145
Новости
Больше новостей
Залиште відгук