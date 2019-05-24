Украина - США: онлайн-трансляция матча чемпионата мира по футболу U-20
Сборная Украины по футболу U-20 стартует на чемпионате мира 2019, который проходит в Польше. Первый матч украинские футболисты проведут против сверстников из США.
В Украине трансляцию матчей чемпионате мира U-20 осуществляет телеканал UA: Первый. Именно он покажет матч между сборной Украины и США.
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Начало матча Украина – США, в 21.30. Посмотреть поединок можно на сайте телеканала, или здесь.
На матчах чемпионата мира U-20 будут работать известные украинские телекомментаторы Дмитрий Джулай и Денис Босянок.
Украинская сборная в группе также сыграет против Катара (27 мая) и Нигерии (30 мая). В плей-офф выйдут первые две команды каждой из групп и лучшие 4 сборные, занявшие третье место.