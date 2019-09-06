Украина – Финляндия: где смотреть онлайн матч молодежного Евро-2021

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Украина U-21 – Финляндия U-21: где смотреть онлайн матч Евро-2021
Украина – Финляндия: где смотреть онлайн матч молодежного Евро-2021 / ffu.ua

Сборная Украины U-21 6 сентября стартует в квалификации чемпионата Европы по футболу 2021 года. В Запорожье сборная Украины сыграет против сверстников из Финляндии. Посмотреть игру в Украине можно по телевидению и онлайн.

Трансляцию матчей квалификации молодежного Евро-2021 в Украине осуществляют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на первом и будет показан матч Украина – Финляндия в прямом эфире.

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Начало трансляции игры в Запорожье в 18:25. Поединок Украина – Финляндия начнется в 18:30.

Смотреть онлайн Украина – Финляндия можно на видеосервисе Oll.tv. Но стоит напомнить, что просмотр матча там платный – 89 гривен за месячный абонемент. Но он дает право просмотра все футбольные матчи (а также обзоры), которые транслируют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

Для сборной Украины U-21 этот матч особенный, поскольку во главе команды дебютирует Руслан Ротань. Это первый официальный матч для Ротаня во главе "сине-желтых".

Другими соперниками сборной Украины по группе являются: Дания, Мальта, Румыния и Северная Ирландия.

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Теги: Сборная Украины по футболу Спорт Футбол Новости Спорта
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