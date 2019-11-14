Украина – Эстония: Кривцов неожиданно не попал в заявку на матч

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Заявка Украины на матч с Эстонией
Заявка Украины на матч с Эстонией / Фото Александра Гливинского

Стала известна заявка сборной Украины на товарищеский матч против национальной команды Эстонии.

Из футболистов, готовившихся к поединку, в заявку не попал лишь защитник "Шахтера" Сергей Кривцов, сообщает официальный сайт УАФ.

В нашем материале: сможет Ли Украина продолжить сухую серию с Эстонией: анонс товарищеского матча в Запорожье

Полная заявка сборной Украины на матч с Эстонией:

Вратари: 1. Юрий Панькив. 12. Андрей Пятов. 23. Андрей Лунин.

Защитники: 2. Эдуард Соболь. 3. Игорь Пластун. 6. Артем Шабанов. 16. Виталий Миколенко. 19. Сергей Болбат. 21. Александр Караваев. 22. Николай Матвиенко.

Полузащитники: 4. Владимир Шепелев. 5. Сергей Сидорчук. 7. Андрей Ярмоленко. 8. Марьян Швед. 10. Евгений Коноплянка. 13. Дмитрий Иванисеня. 14. Виталий Буяльский. 15. Виктор Цыганков. 17. Евгений Шахов. 18. Роман Безус. 20. Виктор Коваленко.

Нападающие: 9. Роман Яремчук. 11. Артем Беседин.

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Матч с Эстонией состоится в четверг, 14 ноября в Запорожье. Начало игры на "Славутич-Арене" в 19:00.

Заключительный матч отбора на Евро-2020 против Сербии команда Андрея Шевченко проведет в воскресенье, 17 ноября. Украина досрочно вышла на чемпионат Европы с первого места в группе после победы над Португалией (2:1).

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Украина – Естония Сборная Украины по футболу
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