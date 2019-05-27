Украина – Катар: онлайн-трансляция матча чемпионата мира по футболу U-20

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Украина – Катар онлайн-трансляция
Украина – Катар онлайн-трансляция / fifa.com

В понедельник, 27 мая, сборная Украины U-20 сыграет второй матч на чемпионате мира по футболу. На этот раз соперниками украинцев будут ровесники из Катара. Онлайн-трансляция матча – на Спорт24.

Начало матча между сборными Украины и Катара – в 19:00. Транслировать матч UA:Первый. Игру также можно будет просмотреть на Спорт 24.

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Напомним, сборная Украины в первом матче победила США 2:1. Катар же потерпел разгромное поражение от Нигерии 4:0. В случае победы украинцев в этом матче, они обеспечат себе выход в 1/8 финала.

Против Нигерии сборная Украины сыграет в четверг, 30 мая.

Онлайн-трансляция матча Украина – Катар на чемпионате мира по футболу U-20

 

 

 

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Теги: Спорт Футбол
Источник: 24 канал
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