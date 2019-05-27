Украина – Катар: прогноз букмекеров на чемпионат мира U-20

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Украинцы охотятся за второй победой на молодежном мундиале. Обыграв американцев, подопечные Александра Петракова попытаются справиться с ровесниками из Катара.

Украинская команда является фаворитом матча.

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• 1,39 – коэффициент на победу украинцев.
• 5 – коэффициент на ничью.
• 7,7 – коэффициент на победу Катара.

Прогноз на матч Україна – Катар на U-20
Прогноз на матч

Наиболее вероятным счетом поединка является победа украинцев 2:0. Коэффициент на такой итог игры – 7,6.

Прогноз на забиті голи у матчі Україна – Катар на U-20
Прогноз на забитые голы

Сможет ли команда Петракова завоевать вторую победу на чемпионате мира узнаем 27 мая. Матч Украина – Катар начнется в 19:00.

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Теги: Новости Украины Спорт Футбол Катар Новости Спорта
Источник: 24 канал
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