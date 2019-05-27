Украина – Катар: "сине-желтые" победили на чемпионате мира U-20 благодаря голу защитника

Сборная Украины U-20 одержала вторую победу на чемпионате мира по футболу. В этот раз в понедельник, 27 мая, "сине-желтые" обыграли сверстников из Катара.

Украина – Катар 1:0

Гол: Попов, 59

Удаление: Пейер, 85 (Катар)

Матч для украинцев оказался довольно тяжелым. Здесь стоит отметить, что сборная Катара – довольно мощный соперник (несмотря на поражение в первом матче чемпионата Нигерии 4:0). Ведь Катар готовится к Чемпионату мира по футболу 2022 и вкладывает немало средств в развитие своих футболистов. Поэтому игроки, сыгравшие против украинцев, скорее всего, сыграют и на взрослом мундиале через два года.

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Поэтому именно игроки сборной Катара создали первый опасный момент в матче. Уже на 5-й минуте встречи Юсуф Абдурисаг пробивал по воротам украинцев. Лунин в прыжке перевел мяч на угловой.

Ответила на это Украина моментом Хахлева. Но его удар со штрафного прошел мимо рамки ворот. Через мгновение Ахмед Аль-Минхали сумел головой выбить мяч на угловой. В противном случае Конопля мог забить гол.

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После этого в матче больше шла борьба. А на 27-й минуте возникла небольшая пауза. Ваад Мохаммед упал в штрафной после столкновения с нашим игроком. Игроки сборной Катара требовали пенальти, но арбитр не повелся на это.

Незадолго до перерыва украинцы получили право на штрафной почти на линии поля. Навешивал Цитаишвили, а пробивал Попов. И если в матче против США защитник сумел сбить гол (как раз с паса Цитаишвили после подачи с углового), то в этот раз мяч пролетел над перекладиной ворот.

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В начале второго тайма Булеца получил желтую карточку. Игрок слишком артистично падал в штрафной. И именно за симуляцию получил предупреждение. И именно он стал соавтором победы украинцев. Сначала на 52 минуте футболист пробивал со штрафного. Мяч летел под перекладину, но голкипер кулаками отбил мяч на угловой. И его пас на Попова на 59-й минуте стал решающим. Защитник снова выпрыгнул выше всех и отправил мяч от перекладины за линию ворот соперников.

Между этими моментами и у Конопли была возможность забить, когда после удара полузащитника вратарь не сумел поймать мяч. Подстраховали защитники.

На 83-й минуте украинцы провели быструю атаку, которую ударом завершал Сикан. Ему с фланга прострелил Конопля. Но мяч после удара нападающего в касание пролетел мимо рамки ворот.

На 85-й минуте Катар остался в меньшинстве. Насир Пейер получил прямую красную карточку за опасный подкат против Максима Чеха.

В конце встречи Сикан мог удвоить преимущество украинцев. Но вратарь справился с его ударом с острого угла.

Одного гола сборной Украины хватило для того, чтобы победить. Поэтому украинцы фактически гарантировали себе выход в 1/8 финала чемпионата мира.