Украина – Литва: Коноплянка начнет игру на скамье запасных, Соболь – в старте

Сборные команды Украины и Литвы назвали стартовые составы на матч отбора Евро-2020. Поединок начнется в 21:45.

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко практически не прибегал к ротации. Единственная неожиданность – в старте выйдет Эдуард Соболь.

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Стартовые составы

Украина: 12. Андрей Пятов (к), 2. Эдуард Соболь, 4. Сергей Кривцов, 22. Николай Матвиенко, 19. Сергей Болбат, 6. Тарас Степаненко, 8. Руслан Малиновский, 17. Александр Зинченко, 11. Марлос, 7. Андрей Ярмоленко, 18. Жуниор Мораес.

Литва: Черняускас, Миколюнас (к), Климавичюс, Гирдвайнис, Андрюшкевичюс, Воробьевас, Вербицкас, Новиковас, Жулпа, Голубицкас, Лаукжемис.

Поединок Украина – Литва состоится в Харькове на стадионе ОСК "Металлист".

Для соперников это десятая встреча в истории. Украина победила Литву 6 раз, а проиграла дважды. Первый очный поединок в рамках отбора к Евро-2020 команды сыграли 7 сентября в Вильнюсе – "сине-желтые" победили со счетом 0:3.

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