Украина – Нигерия: как украинцы играли с африканскими сборными

Сборные Нигерии и Украины между собой не встречались. Но вообще с африканскими командами сине-желтые сыграли шесть поединков. Статистика свидетельствует в пользу нашей сборной.

Три матча против африканцев завершились победами украинцев – с Нигером (2:1), Ливией (3:0) и Тунисом (1:0). Еще три поединка сине-желтые свели вничью – с Ливией (1:1), Камеруном (0:0) и Марокко (0:0).

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В официальных турнирах судьба сводила сине-желтых с африканцами лишь однажды. На чемпионате мира 2006 года подопечные Олега Блохина преодолели Тунис. Интересно, что автором единственного гола (с пенальти) стал нынешний наставник сборной Украины Андрей Шевченко.

Напомним, что товарищеский матч на стадионе "Днепр Арена" между сборными Украины и Нигерии состоится сегодня, 10 сентября. Начало – в 21.30. Онлайн-трансляция, видео голов и обзор – на сайте Спорт24.

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