Украина – Нигерия: ничья вывела украинцев в плей-офф ЧМ по футболу U-20 с первого места

Сборная Украины сыграла третий матч на Чемпионате мира по футболу U-20. В четверг, 30 мая, украинцы сыграли вничью со сборной Нигерии.

Украина – Нигерия 1:1

Голы: Сикан, 30 – Тиджани, 51 (пен)

Нереализованный пенальти: Тиджани, 45 + 1

Сборная Украины к матчу против Нигерии подходила в статусе лидера группы – две победы в двух матчах (над США и Катаром). Поэтому гарантировала себе выход в плей-офф. Единственный вопрос – с какого места. В случае ничьей или победы – с первого. Если бы проиграла – все зависело бы и от исхода матча США – Катар.

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Украине важно было не проиграть Нигерии

И украинцы первыми вышли вперед. Сикан удачно замкнул головой навес с фланга от Кащука. Здесь стоит отметить ошибку вратаря соперников на выходе – Оловале не сумел дотянуться до мяча, который перелетел.



Даниил Сикан забил гол головой

В конце первого тайма Нигерия получила право на пенальти, после того, как Сафронов сбил соперника в штрафной площадке. Но Лунин угадал, куда будет пробивать пенальти Тиджани, и отбил этот удар.

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Но нигерийский нападающий все же забил в этом матче. И сделал это с пенальти. На 50-й минуте во время одной из атак мяч срикошетил в руку Попову. Сначала арбитр продолжил игру, но потом прибегнул к помощи системы VAR. После многочисленных просмотров, он все-таки назначил пенальти, а украинскому защитнику показал желтую карточку. На этот раз Тиджани пробил почти по центру, в то время как Лунин прыгнул в угол ворот.



Тиджани сумел забить только с пенальти

До конца матча украинцы почти не имели возможностей забить гол и выйти вперед. Нигерийцы тоже не смогли отличиться. Следовательно, команды сыграли вничью. Она вывела Украину в плей-офф с первого места. Их соперником станет одна из сборных, которая займет третье место в группе B, E или F. Нигерия же заняла третье место. Однако выйдет из группы как одна из четырех лучших команд, занявших третье место в группах на ЧМ.