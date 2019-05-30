Украина – Нигерия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира по футболу U-20

Сборная Украины по футболу U-20 сыграет третий матч на чемпионате мира в четверг, 30 мая. Соперниками украинцев выступит сборная Нигерии. Онлайн-трансляция поединка – на сайте Спорт24.

Для сборной Украины это решающий матч. Наша сборная гарантировала себе место в плей-офф, выиграв первые два матча. Сначала "сине-желтые" обыграли сборную США, а затем минимально победили сборную Катара. Соответственно набрав шесть очков, украинцы точно сыграют в 1/8 финала чемпионата мира. Единственный вопрос – с какого места украинцы выйдут в плей-офф.

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Матч между сборными Украины и Нигерии начнется в 21:30.

Онлайн-трансляция матча Украина – Нигерия на чемпионате мира U-20