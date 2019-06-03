Украина – Панама: онлайн-трансляция четвертьфинала чемпионата мира по футболу U-20

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Украина – Панама: онлайн-трансляция четвертьфинала чемпионата мира по футболу U-20
Украина – Панама: онлайн-трансляция четвертьфинала чемпионата мира по футболу U-20 / fifa.com

Сборная Украины по футболу U-20 сыграет в 1/8 финала на чемпионате мира по футболу в понедельник, 3 июня. Соперниками украинцев будет сборная Панамы. Онлайн-трансляция поединка – на сайте Спорт24.

Как для сборной Украины, так и для Панамы, это решающий матч, поскольку только одна команда пройдет в четвертьфинал. Там победителя пары Украина – Панама ждет Колумбия.

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Онлайн-трансляция матча Украина Панама на чемпионате мира U-20

 

 

В своей группе E Панама заняла третье место, поскольку выиграла только один матч. Еще одну игру панамцы свели к ничьей и набрала четыре очка. Благодаря хорошей статистике Панаме удалось пройти в 1/8 финала с третьего места.

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Теги: Футбол Сборная Украины по футболу Новости Спорта Спорт
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