Украина – Панама: онлайн-трансляция четвертьфинала чемпионата мира по футболу U-20
Сборная Украины по футболу U-20 сыграет в 1/8 финала на чемпионате мира по футболу в понедельник, 3 июня. Соперниками украинцев будет сборная Панамы. Онлайн-трансляция поединка – на сайте Спорт24.
Как для сборной Украины, так и для Панамы, это решающий матч, поскольку только одна команда пройдет в четвертьфинал. Там победителя пары Украина – Панама ждет Колумбия.
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Онлайн-трансляция матча Украина – Панама на чемпионате мира U-20
В своей группе E Панама заняла третье место, поскольку выиграла только один матч. Еще одну игру панамцы свели к ничьей и набрала четыре очка. Благодаря хорошей статистике Панаме удалось пройти в 1/8 финала с третьего места.
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