Украина – Панама: прогноз букмекеров на матч U-20

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Сборная Украины U-20 сыграет против сверстников из Панамы в 1/8 финала молодежного чемпионата мира. Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу в этом матче.

Прогноз MarathonBet

Сборная Украины U-20 сыграет против сверстников из Панамы в 1/8 финала молодежного чемпионата мира. Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу в этом матче.

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Побороть проклятие 1/8 финала. Юношеская сборная Украины в четвертый раз пробилась в плей-офф чемпионата мира, где встретится со сверстниками из Панамы. Во всех предыдущих случаях желто-синие останавливались на этой стадии. Однако теперь имеют реальный шанс выйти в четвертьфинал.

України- Панама
Прогноз букмекеров

Коэффициент на победу Украины – 1,615.

В то время, как на триумф панамцев – аж 5,95.

Ничья – 3,82.

Наиболее вероятный счет, с которым украинцы отпразднуют викторию – 1:0.

Коэффициент на такой результат – 6,05.

Удастся ли сборной Украины U-20 впервые в истории выйти в четвертьфинал чемпионата мира, узнаем 3 июня. Матч против Панамы начнется в 18:30.

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Теги: Футбол Спорт Сборная Украины по футболу
Источник: 24 канал
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