Украина – Панама: прогноз букмекеров на матч U-20
Сборная Украины U-20 сыграет против сверстников из Панамы в 1/8 финала молодежного чемпионата мира. Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу в этом матче.
Прогноз MarathonBet
Сборная Украины U-20 сыграет против сверстников из Панамы в 1/8 финала молодежного чемпионата мира. Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу в этом матче.
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Побороть проклятие 1/8 финала. Юношеская сборная Украины в четвертый раз пробилась в плей-офф чемпионата мира, где встретится со сверстниками из Панамы. Во всех предыдущих случаях желто-синие останавливались на этой стадии. Однако теперь имеют реальный шанс выйти в четвертьфинал.
Прогноз букмекеров
Коэффициент на победу Украины – 1,615.
В то время, как на триумф панамцев – аж 5,95.
Ничья – 3,82.
Наиболее вероятный счет, с которым украинцы отпразднуют викторию – 1:0.
Коэффициент на такой результат – 6,05.
Удастся ли сборной Украины U-20 впервые в истории выйти в четвертьфинал чемпионата мира, узнаем 3 июня. Матч против Панамы начнется в 18:30.