Украина – Португалия: как украинские игроки праздновали победу – видео и фото из раздевалки

Сборная Украины в тяжелом матче в Киеве победила чемпионов Европы сборную Португалии со счетом 2:1. Историческая победа подарила команде Андрея Шевченко прямую путевку на Евро-2020.

Игроки и тренеры национальной дружины сразу же после матчей не скупились на фото после победного поединка. В соцсети даже попали откровенные фото с празднования в раздевалке.

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Сразу же после финального свистка "сине-желтые" остались на стадионе, где вместе с болельщиками выкрикивали фанатские кричалки.

Празднование в чаше "Олимпийского" после исторической победы: смотрите видео

Как игроки сборной Украины праздновали победу: смотрите фото