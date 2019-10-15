Украина – Португалия: как украинские игроки праздновали победу – видео и фото из раздевалки

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Как сборная Украины праздновала победу над Португалией
Как сборная Украины праздновала победу над Португалией / инстаграм Александра Зинченко

Сборная Украины в тяжелом матче в Киеве победила чемпионов Европы сборную Португалии со счетом 2:1. Историческая победа подарила команде Андрея Шевченко прямую путевку на Евро-2020.

Игроки и тренеры национальной дружины сразу же после матчей не скупились на фото после победного поединка. В соцсети даже попали откровенные фото с празднования в раздевалке.

Это стоит увидеть: Сборная Украины в меньшинстве победила Португалию и вышла на Евро-2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВМЕСТЕ МЫ - СИЛА ️

Допис, поширений Yevhen Konoplyanka ️ (@konoplyanka.official)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЄДИНЕ ЦІЛЕ

Допис, поширений Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

Сразу же после финального свистка "сине-желтые" остались на стадионе, где вместе с болельщиками выкрикивали фанатские кричалки.

Празднование в чаше "Олимпийского" после исторической победы: смотрите видео

Как игроки сборной Украины праздновали победу: смотрите фото

 

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Автор: Василий Денисюк
Теги: Сборная Украины по футболу Евро-2020 Украина – Португалия Спорт Футбол Новости Спорта Андрей Шевченко Александр Зинченко
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