Украина – Португалия: стартовые составы команд

Сборные команды Украины и Португалии определились со стартовыми составами на отборочный матч Евро-2020 в Киеве. Встреча на стадионе НСК "Олимпийский" начнется в 21:45.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сделал три изменения по сравнению с игрой против Литвы. На этот раз в старте выйдут Яремчук, Миколенко и Караваев.

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Стартовые состав команд

Украина: Пятов, Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Зинченко, Малиновский, Степаненко, Ярмоленко, Марлос, Яремчук

Португалия: Патрисиу, Семеду, Пепе, Диаш, Геррейру, Роналду, Моутинью, Мариу, Данилу, Гедеш, Силва

Сборная Украины является лидером группы B и практически гарантировала себе выход на Евро-2020. "Сине-желтых" отделяет от досрочного выхода на групповой этап всего один балл.

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В марте команды встретились в Лиссабоне и разошлись миром 0:0. После этого матча Украина выиграла 5 матчей и лидирует в группе B. Португалии также важно одержать победу, чтобы оторваться от Сербии.

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