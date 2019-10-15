Украина – Португалия: Зеленский эмоционально поздравил "сине-желтых" с победой

Сборная Украины в меньшинстве победила сборную Португалии со счетом 2:1, завоевала прямую путевку на Евро-2020. Президент Украины Владимир Зеленский сразу же после матча эмоционально поздравил национальную дружину с важной победой против сильного соперника.

В своем фейсбуке президент подчеркнул, что историческая победа подарила украинской сборной досрочный выход на будущий Чемпионат Европы и первое место в своей отборочной группе.

Это нужно видеть: Украина в тяжелом матче победила Португалию: видеообзор матча

Наши ребята продемонстрировали настоящий характер и волю к победе, даже оставшись в меньшинстве и пропустив с пенальти! Одолев действующего чемпиона Европы Португалию, вы сделали настоящий подарок всем Защитникам Украины в этот праздничный день,

– заявил Владимир Зеленский.

Резюмируя, президент Украины пожелал национальной дружине еще больше ярких побед.

Так же за зрелищный матч и уверенную победу национальной сборной выразил благодарность Премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Он напомнил подопечным Шевченко, что Украина гордится ими.