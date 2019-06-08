Украина – Сербия: Маркевич проанализировал победу "сине-желтых"

Сборная Украины уверенно победила сборную Сербии в отборе на Чемпионат Европы 2020. Председатель комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич проанализировал этот матч в рамках Эксперт-клуба.

Стоит отметить, что именно Мирону Маркевичу принадлежит идея провести два матча сборной Украины на "Арене Львов". При этом было опасение, что газон на стадионе может быть не готов к игре. Ведь его только в марте перестелили. Но он выдержал нагрузку.

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"Считаю, что это была лучшая игра. Ожидали победы, но не могли спрогнозировать такой счет", – заявил Мирон Маркевич.

Он также рассказал, что национальной сборной дал толчок выход юношеской команды в полуфинал чемпионата мира по футболу.

Чувствовалось, что футболисты сконцентрированы. Тренеры угадали с подготовкой. Был хороший темп, интенсивность игры. Вся команда сыграла на хорошем уровне. Правильный выход из обороны в атаку, контроль мяча, пас на третьего. Все это поставило в тупик сборную Сербии,

– рассказал Мирон Маркевич.

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Отдельно он отметил и полузащиту и нападение сборной Украины.

"Вовремя забил Цыганков, рад за Коноплянку. Он пошел в одну команду, вторую, где тренеры не разглядели его возможностей. Яремчук хорошо сыграл. Забил гол. Много боролся с защитниками. Проявил себя с наилучшей стороны. Вся середина поля "перекусила" Сербию", – отметил Маркевич.

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Также тренер поделился мнением, что главный наставник сборной Украины не будет прибегать к ротации перед матчем с Люксембургом. По его словам, команда сейчас сыграна, и в нее не нужно вносить изменения.

Напомним, матч Украина – Люксембург состоится в понедельник, 10 июня, на "Арене Львов". Начало матча в 21:45.