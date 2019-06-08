Украина – Сербия: невероятные фото с матча
Сборная Украины разгромила Сербию на "Арене Львов". Матч вызвал бурю эмоций, как у футболистов, так и болельщиков на трибунах.
Как это было: Сборная Украины разгромила Сербию в матче квалификации Евро-2020
"Арена Львов" была заполнена полностью – почти 35 тысяч зрителей. И все они увидели, как украинцы забили пять голов в ворота сборной Сербии.
Стоит отметить, что на матче присутствовали и Андрей Ярмоленко и Марлос, которые не попали в заявку на игру. Ярмоленко охотно фотографировался с фанатами.
Были на игре и персональные болельщики сербских футболистов. Хотя официально сербских фанатов на матче не было.
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Фото Евгения Кравса специально для ZAXID.NET
Источник: 24 канал
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