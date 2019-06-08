Украина – Сербия: невероятные фото с матча

Сборная Украины разгромила Сербию на "Арене Львов". Матч вызвал бурю эмоций, как у футболистов, так и болельщиков на трибунах.

Как это было: Сборная Украины разгромила Сербию в матче квалификации Евро-2020

"Арена Львов" была заполнена полностью – почти 35 тысяч зрителей. И все они увидели, как украинцы забили пять голов в ворота сборной Сербии.

Стоит отметить, что на матче присутствовали и Андрей Ярмоленко и Марлос, которые не попали в заявку на игру. Ярмоленко охотно фотографировался с фанатами.

Были на игре и персональные болельщики сербских футболистов. Хотя официально сербских фанатов на матче не было.

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Фото Евгения Кравса специально для ZAXID.NET

Опрос: Лучший игрок сборной Украины в матче против Сербии