Украина – Сербия: впечатления после матча

Сборная Украины сделала то, что не все от нее ожидали. Она не просто победила сборную Сербии во Львове. Но и сделала это весьма эффектно, не оставив сопернику ни единого шанса.

Эталон

Если бы меня попросили описать победу сборной Украины над Сербией одним словом, я бы использовал "эталон". Да, игра была феерической, победа потрясающе эпической, голы зрелищными. И еще немало эпитетов, которыми пестрели заголовки СМИ и сообщения в соцсетях. Но Украина показала именно эталон игры. И вот почему.

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Шевченко хорошо изучил соперника. И сумел перестроить игру команды уже во время поединка. Это сам наставник сборной Украины признал после матча.

В отличие от матча против Португалии и невыразительной игры против Люксембурга (в первом матче), в игре украинцев виделся замысел и наработки. Команда не просто бежала вперед, куда защитники вовсю выбивали мяч. Первый гол Цыганкова, гол Яремчука – каждый игрок понимал свою роль и поле и находился в нужном месте и в нужное время.

Высокий прессинг, отбор мяча на чужой половине поля, активное подключение фланговых защитников и игра через центр – сербы оказались не готовы к такому.

Опрос: Лучший игрок сборной Украины в матче против Сербии

Атмосфера стадиона

Отдельно стоит отметить болельщиков на трибунах. Хотя их простыми зрителями никак не назовешь. Они были активными участниками событий. То, как 35 тысяч людей болеют на игре, могуг понять лишь те, кто это почувствовал кожей. И о собственной коже здесь не метафора –децибелы поддержки действительно чувствуешь на коже, как вибрирует воздух вокруг.

Болельщики сделали все, чтобы праздник удался. Ведь билеты на этот матч нельзя было достать еще за месяц до игры. Это был первый домашний матч сборной в 2019 году.

Именно болельщиков благодарил Шевченко первыми после матча. Именно к фанатам пошли игроки сборной, вместе проскандировав "Украина!". Это было мощно. Как и "Молодцы!" и "Шевченко!" во время матча, и гимн Украины единым мощным 35-тысячным голосом. Такие моменты (как и сама игра) запоминаются, и впоследствии передаются следующим поколениям.

Нет натурализации

Но болельщики не были бы болельщиками, если бы не сказали своего слова. Они растянули огромный баннер "Нет натурализации!". Он не впервые появляется на матчах сборной.

Но в игре против Сербии был один момент, который стоит отметить – на поле не было ни одного натурализованного украинца. Мораес травмировался, а Марлос еще не восстановился после травмы. Но их отсутствие не помешало украинцам показать феноменальную игру. Так может все дело не в бразильцах с украинским паспортом?

Хотя даже в Украинской ассоциации футбола (экс-ФФУ) в это не очень верят. "Великолепные действия динамовца, который отлично заменил в стартовом составе сборной Марлоса, который не успел набрать необходимую кондициб". Именно такими словами они описали два гола Цыганкова в ворота Сербии. Но вопрос: для чего нам Марлос, если есть свой Цыганков? Да, в матчах за сборную на первое место выходит национальный принцип (на то она и национальная сборная Украины), а не профессиональные способности. Это не клубный футбол. Но разве Цыганков показывает худший уровень игры, чтобы считать, что именно он должен быть в запасе? А почему тогда бы не вспомнить Ярмоленко, ведь Виктор вышел именно на его фланге?

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И чтобы понять, насколько это важно, стоит посмотреть на реакцию Яремчука после забитого гола. Это произошло в седьмом матче игрока за сборную Украины. И что символично, что во Львове, откуда нападающий родом. Поэтому он побежал благодарить трибуны. И тех, кто там был. Среди них и его отец, который не сдерживал слезы радости. А что бы вы чувствовали, когда ваш ребенок бы забил гол в родном городе на переполненном стадионе за главную команду страны?

Послесловие. Без эйфории

Матч оставил немало эмоций. Все они положительные. Ну, ведь не каждый день сборная Украины побеждает мощных соперников со счетом 5:0. Но вот чего нет, так это эйфории. После этого матча осталось ощущение земли под ногами. И понимание того, что впереди немало работы.

То, что в раздевалке не было эйфории, подтвердил и Шевченко. Это у болельщиков праздник, а у него работа. Через два дня – матч против Люксембурга. И там нужно сыграть не менее эффектно и эффективно.

Фото в тексте – Евгения Кравса, специально для ZAXID.NET