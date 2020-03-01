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Украина – жесткий совдеп, – гимнаст Олег Верняев

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Звездный украинский гимнаст Олег Верняев высказал свое мнение о менталитете сограждан.

В интервью "Главкому" Верняев рассказал, что украинский менталитет до сих пор находится на стадии развития Советского Союза.

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– По вашим ощущениям, Украина все же меняется или остается "совковой"?
– Сорвали у меня с языка. Мы – совдеп. Причем жесткий. Не говорю, что мы должны слепо копировать Америку или Европу, но меняться нужно. Так как совковая система осталась, но она не работает. И люди ментально тоже меняются медленно.

– Делаю такие выводы, чтобы далеко не ходить, из общения с юными 18-20-летними спортсменами. У них уже другое мышление.
– Это действительно так. Обидно только, что система настолько крепка, что повлиять на нее сложно. Думать можно как угодно, но есть вот так. И хоть тресни. В этом и проблема. Но буду только рад, если те изменения, которые мы ожидаем, наступят. Мы должны жить в ногу со временем, а не так, как наши дедушки с бабушками.

Что известно о достижениях Олега Верняева Шестикратный чемпион Европы, трехкратный победитель Европейских игр, чемпион мира – 2014, олимпийское золото в 2016-м он завоевал в упражнениях на брусьях, а в прошлом году, восстановившись после двух операций, стал первым в истории независимой украинской спортивной гимнастики призером чемпионата мира в многоборье.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Олег Верняев Спортивная гимнастика
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