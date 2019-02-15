Украина без поражений откатывается от Бельгии в таблице коэффициентов УЕФА

"Динамо" и "Шахтер" сыграли первые матчи 1/16 финала Лиги Европы и одержали очки для Украины в таблице коэффициентов УЕФА.

"Динамо" в Греции вырвало ничью у "Олимпиакоса", а донецкий "Шахтер" в Харькове в меньшинстве не проиграл "Айнтрахту".

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Таким образом, Украина добавила себе в копилку 0,4 балла. Бельгия, наш главный конкурент, за эту неделю заработала 0,6 балла и еще больше увеличила отрыв.

В активе "Динамо" 11 очков, "Шахтер" имеет 10 (в том числе 4 бонуса только за участие на групповом этапе Лиги чемпионов), на счету "Ворсклы" 2 очка, у "Зари" и "Мариуполя" – по 1,5.

Топ-10 таблицы коэффициентов УЕФА

Какие перспективы у Украины в таблице коэффициентов УЕФА?Седьмая, восьмая, и девятая ассоциации в таблице коэффициентов УЕФА имеют абсолютно одинаковые квоты в обоих еврокубках. А именно – пять клубов: два – в Лиге чемпионов (один – в групповом раунде, один – в третьем квалификационном) и три – в Лиге Европы (один – в групповом раунде, один – в третьем квалификационном и один – во втором квалификационном).



А вот 10 позиция при определенных обстоятельствах уже теряет некоторые привилегии (второй призер стартует в Лиге чемпионов на этап раньше). Не говоря уже об 11-й, которая, согласно базовой сетке, не позволяет ассоциации делегировать свой клуб автоматом в группу Лиги чемпионов.

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