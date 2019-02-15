Украина без поражений откатывается от Бельгии в таблице коэффициентов УЕФА

28 Читати новину українською
Таблица коэффициентов УЕФА
Таблица коэффициентов УЕФА

"Динамо" и "Шахтер" сыграли первые матчи 1/16 финала Лиги Европы и одержали очки для Украины в таблице коэффициентов УЕФА.

"Динамо" в Греции вырвало ничью у "Олимпиакоса", а донецкий "Шахтер" в Харькове в меньшинстве не проиграл "Айнтрахту".

Читайте также: Лига Европы: результаты матчей и видео голов 14 февраля

Таким образом, Украина добавила себе в копилку 0,4 балла. Бельгия, наш главный конкурент, за эту неделю заработала 0,6 балла и еще больше увеличила отрыв.

В активе "Динамо" 11 очков, "Шахтер" имеет 10 (в том числе 4 бонуса только за участие на групповом этапе Лиги чемпионов), на счету "Ворсклы" 2 очка, у "Зари" и "Мариуполя" – по 1,5.

Топ-10 таблицы коэффициентов УЕФА

Какие перспективы у Украины в таблице коэффициентов УЕФА?Седьмая, восьмая, и девятая ассоциации в таблице коэффициентов УЕФА имеют абсолютно одинаковые квоты в обоих еврокубках. А именно – пять клубов: два – в Лиге чемпионов (один – в групповом раунде, один – в третьем квалификационном) и три – в Лиге Европы (один – в групповом раунде, один – в третьем квалификационном и один – во втором квалификационном).

А вот 10 позиция при определенных обстоятельствах уже теряет некоторые привилегии (второй призер стартует в Лиге чемпионов на этап раньше). Не говоря уже об 11-й, которая, согласно базовой сетке, не позволяет ассоциации делегировать свой клуб автоматом в группу Лиги чемпионов.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Обзор долгожданной постапокалиптической игры Metro: Exodus – системные требования и цена
сегодня
2160
Теги: Спорт Футбол Динамо Шахтер Лига Европы УЕФА
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
И мы просто катком пройдемся по этому вашему Ломаченко, – тренер Лопеса пригрозил украинцу
сегодня 10:39 И мы просто катком пройдемся по этому вашему Ломаченко, – тренер Лопеса пригрозил украинцу
92
Главный тренер "Динамо" Хацкевич ярко прокомментировал ничью в матче Лиги Европы
сегодня 10:02 Главный тренер "Динамо" Хацкевич ярко прокомментировал ничью в матче Лиги Европы
143
Лига Европы: результаты матчей и видео голов 14 февраля
сегодня 09:42 Лига Европы: результаты матчей и видео голов 14 февраля
2062
"Олимпиакос" и "Динамо" расписали результативную мировую: видео
14 февраля 21:46 "Олимпиакос" и "Динамо" расписали результативную мировую: видео
1293
Фанаты "Динамо" подрались с полицией на стадионе "Олимпиакоса": видео
14 февраля 21:04 Фанаты "Динамо" подрались с полицией на стадионе "Олимпиакоса": видео
207
Ломаченко готов завершить карьеру: боксер назвал главное условие
14 февраля 18:06 Ломаченко готов завершить карьеру: боксер назвал главное условие
357
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук