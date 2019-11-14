Украина – Эстония: онлайн-трансляция товарищеского матча

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Украина – Эстония: смотреть онлайн матч 14 ноября 2019
Украина – Эстония онлайн-трансляция

Сборная Украины по футболу, в четверг, 14 ноября, играет товарищеский матч с Эстонией на "Славутич-Арене" в Запорожье. Спорт24 ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

На стадионе "Славутич-Арена" наблюдается небывалый ажиотаж и аншлаг – болельщики быстро раскупили все билеты, ведь Запорожье впервые принимает поединок такого достоинства на своем поле.

К слову: Канал "Украина" не покажет в прямом эфире товарищеский матч Украина – Эстония: где смотреть матч

Главным арбитром матча стал 37-летний испанец Хуан Мартинес Мунуера. Он будет судить игру вместе с бригадой арбитров.

Главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко рассказал о главной мотивации игроков. По его словам, настрой на игру выше у тех, кто не был задействован в матчах ранее из-за травм или дисквалификации. По словам Шевченко, результат в предстоящей игре важен еще и потому, что с эстонскими игроками есть шанс встретиться в будущем. А ему нужно испытать на поле новичков, в том числе нынешнего полузащитника "Зари" Дмитрия Иванисени.

Текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Эстония

 

 

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол Украина – Естония Новости Спорта Сборная Украины по футболу Эстония
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